Sumar aparca de la agenda la mesa de la coalición y defiende un periodo de rearme pausado: "No vamos a correr"

Sumar ha aparcado de la agenda inmediata la celebración de la mesa de partidos de la coalición, tras el mal resultado de las elecciones generales, y ha asegurado que el proceso de reflexión y rearme del espacio será a ritmo "pausado", "tranquilo" y "riguroso". El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha enfriado que la convocatoria de este foro se vaya a producir de forma inmediata y ha resaltado que ya se están produciendo, de forma discreta, conversaciones entre las distintas organizaciones que conforman al socio minoritario del Ejecutivo. "No vamos a correr", ha agregado en rueda de prensa este lunes respecto al horizonte para convocar dicha mesa de partidos, medida que fue anunciada tras el 9J y cuya primera reunión se preveía inicialmente de forma rápida barajándose incluso esta semana. Además, la secretaria de Organización de Sumar y miembro de la coordinadora interina, Lara Hernández, llegó a decir que aspiraban a que en este órgano acudieran los primeros espadas. Sin embargo, hasta la fecha solo ha confirmado su intención de asistir el coordinador de IU, Antonio Maíllo, mientras que en el caso de Más Madrid y 'comunes' no han concretado si sus líderes (Mónica García y Ada Colau) participarán. La semana pasada formaciones aliadas de Sumar como Compromís, Més per Mallorca y Chunta Aragonesista confirmaron que no iban a participar en este foro y optaban por limitarse a la relación que ya mantienen en el seno del grupo parlamentario. Esta mañana, la coportavoz colegiada de IU, Amanda Meyer, ha manifestado que la voluntad de su formación era que la mesa de partidos se reuniera cuanto antes. Eso sí, ha enfatizado que lo relevante de esa cita era el contenido pues ahora no era el momento de escenificación ni de fotos. EL PROCESO NO SERÁ RÁPIDO NI TIENE "UN DÍA MARCADO EN EL CALENDARIO" Durante su comparecencia, Urtasun ha ahondado en que quieren una reflexión serena para reforzar el espacio, lo que entraña que este proceso "no va a ser rápido y que no tiene un día marcado en el calendario". "Los contactos se están produciendo a todos los niveles", ha agregado el portavoz de Sumar para aclarar que esa ralentización a la hora de desplegar la mesa no implica que no se vaya a celebrar, sino que los trabajos para su preparación se están haciendo de forma tranquila. También ha garantizado que todas las formaciones que forman parte de la coalición Sumar están "comprometidas" con sacar adelante el espacio, pues coinciden en que la necesidad de reforzar el fortalecimiento de Sumar y del propio Gobierno de coalición. Fuentes de Sumar explican que hasta la fecha no hay ninguna fecha concreta para convocar la mesa de partidos, a la par que rebajan las expectativas mediáticas de ese foro, y que en ningún caso existe una crisis interna con sus aliados dado que todos mantienen una relación amistosa. HAY OTRAS PRIORIDADES COMO LOS PGE Eso sí, remarcan por ejemplo que la prioridad ahora es centrarse en la negociación con el PSOE para los futuros Presupuestos Generales y que también los partidos tienen su situación específica que influye de cara a este proceso. Otras fuentes del espacio indican que se están acometiendo contactos bilaterales entre todas las formaciones para intentar cuadrar fechas, un aspecto laborioso debido a la complejidad de la agenda de las diversas formaciones. En cualquier caso, han indicado que el proceso será lento y lo que se quiere es elaborar una propuesta seria y rigurosa para establecer unas relaciones en pie de igualdad entre todos los partidos que forman parte del espacio.

