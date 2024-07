Feijóo contrapone el pacto en EBAU de sus CCAA con el "desgobierno" de Sánchez: "Somos el único partido de Estado"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presumido este lunes del acuerdo que ha firmado en Salamanca con sus CCAA para una Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) común para 2025 y ha contrapuesto este pacto con el "desgobierno" de Pedro Sánchez. Es más, ha recalcado que su formación defiende la "igualdad" y la "equidad" de los españoles y son "el único partido de Estado" en España. "Gobernamos para el 70% de la población española. Y efectivamente, desde el primer día habéis representado un modelo muy diferente al actual desgobierno de España", ha espetado a sus presidentes autonómicos, para añadir que el Ejecutivo de Sánchez "malvive con una débil mayoría" y cada día se "le caen más apoyos". Por el contrario, ha subrayado que las CCAA del PP "gobiernan con mayorías y con estabilidad". Feijóo se ha pronunciado así en la clausura del acto 'Por una EBAU común' que han suscrito las 14 CCAA en las que gobierna el PP. Los detalles del pacto --rubricado en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca-- los ha presentado la vicesecretaria de Sanidad y Educación de la formación, Ester Muñoz. Antes de la firma de este acuerdo, han tomado la palabra los presidentes autonómicos de la Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla y León: Isabel Díaz Ayuso, Marga Prohens, Jorge Azcón, Carlos Mazón, Fernando López Miras, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco. Varios 'barones' del PP no han podido asistir por razones de agenda y han firmado sus consejeros de Educación. "SE HA PACTADO HASTA EL NÚMERO DE FALTAS DE ORTOGRAFÍA" Feijóo ha afirmado que los "principales avances" de este acuerdo sobre una EBAU común supondrán en 2025 fechas comunes para el examen y formatos comunes, así como "criterios comunes para la corrección", algo que, según ha dicho, podrá facilitar la movilidad de los alumnos y mejorar "la igualdad y la equidad". "Por poner un ejemplo, se ha pactado hasta el número de faltas de ortografía con el que se suspende un examen", ha exclamado Feijóo, que ha puesto este pacto como un "hito importante" fruto de haber puesto "la cooperación, el talento y la experiencia de gestión al servicio de la igualdad de los españoles y la calidad de los servicios públicos". A renglón seguido, ha puesto este acuerdo a "disposición del resto de las comunidades autónomas" porque "es positivo para la totalidad de los ciudadanos". "Si el PSOE o los nacionalistas son capaces de superar sus prejuicios políticos, los beneficiarios serán los estudiantes de esas comunidades autónomas", ha enfatizado. "SOMOS LA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES" Feijóo ha anunciado que el PP trabaja "en una mejora educativa y de conciliación a todos los niveles" y se ha comprometido a seguir avanzando por una educación infantil gratuita y universal y por una educación superior que sea "excelente" y "cada día más adaptada" a las necesidades del mercado laboral. En este punto, ha confesado sentirse "orgulloso" de presidir el PP, el "único partido de Estado" que "piensa más en los intereses de los españoles que en los de la propia organización" y que "gobierna para mejorar la vida de todos los ciudadanos y no para garantizarse el apoyo de minorías políticas". Según el líder del PP, su formación es "la garantía de la igualdad de todos los españoles" y "la garantía de defensa del Estado autonómico constitucional". "Somos el único partido de Estado que queda en nuestro país. Y lo seremos siempre", ha proclamado. Finalmente, Feijóo ha reivindicado las políticas educativas del Partido Popular como "las mejores" y las "adecuadas", poniendo de ejemplo a Castilla y León, "referente en Educación en toda Europa gracias a las políticas del PP" de forma constante. ESTER MUÑOZ: "ES SOLO UN PRINCIPIO DE LO QUE ESTÁ POR LLEGAR" Previamente, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha asegurado que este pacto educativo evidencia que "por primera vez la descentralización no sirve para diferenciar y dividir, sino para conseguir una España más justa". Muñoz, que ha coordinado este pacto con las consejerías de Educación de las CCAA del PP, ha destacado que el nuevo modelo acordado, usando el margen que deja la Ley a las comunidades autónomas para ejercer sus competencias, supone que los jóvenes de toda España tendrán las mismas oportunidades a la hora de matricularse, porque tendrán los mismos criterios evaluables, de corrección, de puntuación ortográfica o el mismo calendario de pruebas y de publicación de notas, entre otros puntos. "Es solo un principio de lo que está por llegar, pero una muestra de lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos", ha proclamado la también diputada nacional por León, que ha subrayado que este acuerdo "es tangible y generaciones de españoles recordarán quien lo hizo posible".

