Las comisiones de investigación del Congreso pactadas con ERC y Junts cumplen cuatro meses inactivas

Las comisiones creadas en el Congreso para investigar la 'Operación Cataluña', el 'caso Pegasus' y los atentados yihadistas, y que nacieron en virtud de los pactos alcanzados con el PSOE con ERC y Junts, han cumplido ya cuatro meses inactivas y no tienen previsto empezar a trabajar, como poco, hasta el próximo mes de septiembre. Los socialistas accedieron a abrir pesquisas sobre estos asuntos el pasado mes de agosto a instancias de ERC y Junts, que, a cambio, apoyaron la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso y garantizaron una mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa de la Cámara Baja. El Pleno del Congreso aprobó su creación en diciembre del año pasado, se constituyeron el pasado 28 de febrero, pero ninguna ha llegado a aprobar siquiera un plan de trabajo ni a fijar un listado de comparecientes, pese a que los grupos ya registraron sus propuestas. La encargada de investigar los atentados que tuvieron lugar en 2017 en Barcelona y Cambrills, que preside el secretario general del grupo parlamentario de Sumar, Txema Guijarro, sí hizo dos intentos de aprobar un plan de trabajo. En su primera reunión los grupos fueron incapaces de llegar a un acuerdo y se convocó una segunda una semana después, pero al persistir el bloqueo ni siquiera llegó a celebrarse. En este caso ERC y Junts quieren centrarse en escudriñar el papel de Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una hoja de ruta que choca con la intención del PSOE y Sumar, que registraron un plan demasiado aséptica, a juicio de los independentistas. NO HAY NI PLANES DE TRABAJO APROBADOS En concreto, el objetivo de las formaciones independentistas es investigar la relación que tenía con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el entonces imam de la localidad barcelonesa de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, así como en los "fallos de coordinación" que achacan a las fuerzas de Seguridad y al Ministerio del Interior en relación con el 'cerebro' de la masacre. De su lado, las comisiones relativas a la 'Operación Cataluña' y el 'caso Pegasus' no llegaron ni siquiera a reunirse para dar vía libre a sus planes de trabajo ni a un listado de comparecientes de entre las propuestas registradas por los grupos. En este parón también influyó el adelanto de las elecciones catalanas para el 12 de mayo que anunció el ahora presidente en funciones, Pere Aragonès, el 13 de marzo. Así las cosas, la única comisión de investigación de las cuatro que hay constituidas en el Congreso que ha funcionado en este periodo de sesiones ha sido la relativa a los contratos de emergencia par la compra de material sanitario en pandemia, que se creó el 2 de abril a instancias del PSOE y quem ha recibido ya a un total de 21 comparecientes. Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, será ya en septiembre cuando se decida si se intentan reactivar las comisiones pactadas con ERC y Junts. A la vuelta del verano ya estará claro si hay o no repetición electoral en Cataluña, circunstancia que influirá en la decisión que adopte, para la que también habrá que tener en cuenta que este periodo de sesiones en principio estará marcado por la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

