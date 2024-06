CC acusa a Vox de "arrinconar" a Canarias con sus "tesis xenófobas" sobre el reparto de los menores migrantes

Coalición Canaria ha acusado a Vox de "arrinconar" a Canarias con sus "tesis xenófobas" y su rechazo a la distribución de los menores migrantes no acompañados que han llegado a las islas de manera irregular entre las comunidades autónomas. Así lo ha dicho el secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, tras la reunión del Consejo Político Nacional (CPN), donde reclamó al partido que lidera Santiago Abascal que se posicione al lado de la "responsabilidad y de la solidaridad" en las negociaciones impulsadas por el Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo junto al Estado. De esta manera, mostró la "repulsa" de los nacionalistas canarios a los posicionamientos de Vox de "convertir a Canarias en la mayor macrocárcel de Europa para niños que la única responsabilidad que tienen es no haber nacido en el primer mundo". "Nos costó mucho llegar a la democracia en la que vivimos hoy --advirtió-- para aguantar amenazas de una formación política que asume que la crisis migratoria es un problema exclusivo de Canarias y que sus socios de Gobierno en las comunidades autónomas donde mantienen un pacto tienen que elegir entre una comunidad autónoma que está inmersa en un drama humanitario como Canarias o Vox". Toledo reconoció la predisposición de todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados para conocer y hacer aportaciones al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado para blindar en la modificación de la Ley de Extranjería la distribución obligatoria de los niños que han llegado y llegarán al archipiélago. No obstante, lamentó que Vox "acudió al encuentro con un posicionamiento cerrado y precisamente no era la de proteger los derechos de la infancia". "Para Vox el Estado español termina en Algeciras", criticó el representante de CC. Finalmente, insistió en que lo único que cabe "no es en ningún caso el bloqueo a Canarias sino el destierro de los posicionamientos xenófobos que defiende una organización política que ve a Canarias como un macrocentro de migrantes y no como la tierra que está respondiendo con creces a un drama humanitario que está sucediendo en suelo de España y de la Unión Europea por mucho que le pese a Vox".

