Barrera avisa a Feijóo que sus "chanchullos" con Sánchez con el reparto de migrantes son "un ataque" al pacto con Mazón

El vicepresidente primero del Consell y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha avisado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que su intento de "imponer políticas socialistas" en materia de "inmigración ilegal" supone "un ataque a la estabilidad" del gobierno del PP y Vox en la Comunitat Valenciana que encabeza el 'popular' Carlos Mazón. En un mensaje publicado este sábado en su perfil de la red social 'X', ha advertido a Feijóo de que la Comunitat Valenciana --donde Vox gobierna en coalición con el PP-- "no es moneda de cambio" para sus "chanchullos" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con el reparto de menores migrantes no acompañados. "El intento de Núñez Feijóo de imponer sus políticas socialistas a nuestra Comunidad Valenciana en materia de inmigración ilegal supone un ataque a la estabilidad de nuestro gobierno de coalición", ha sostenido Barrera. Este mismo jueves, el vicepresidente primero del Consell negó que su formación hubiera "amenazado" al PP con romper los acuerdos en las comunidades autónomas en que ambos partidos comparten gobierno si los 'populares' aceptan la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados y, como ejemplo de ello, aseguró que su compromiso con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "sigue vigente". "A día de hoy y a la hora de hoy, tengo un compromiso firmado con Mazón que sigue vigente. Seguimos siendo un gobierno de coalición fuerte y tenemos muchísimos proyectos por delante que vamos a seguir impulsando", subrayó en declaraciones a los medios. En este contexto, el PP no cree que Vox consume su "amenaza" de romper pactos autonómicos si los 'populares' aceptan el reparto de menores migrantes no acompañados y ven en este "órdago" un intento de buscar "foco mediático", según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

