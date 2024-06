Vox pide a García Castellón que no aplique la amnistía a los investigados por terrorismo en 'Tsunami'

Vox ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que no aplique la ley de amnistía a los investigados por los disturbios atribuidos a la plataforma 'Tsunami Democràtic' al considerar que "los delitos investigados en este procedimiento no tienen correspondencia con el ámbito subjetivo y objetivo determinado" en la norma. En un escrito, recogido por Europa Press, la formación insta de forma subsidiaria al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 a que, "ante la eventual duda que le pudiera surgir sobre la inaplicación de la norma indicada", plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea "continuando la instrucción del mismo hasta que recaiga resolución". Cabe destacar que en la Audiencia Nacional el juez García Castellón investiga el supuesto papel de Tsunami en los disturbios que se produjeron tras la sentencia del Supremo que condenaba a los líderes del 'procés' separatista catalán en octubre de 2019. El partido liderado por Santiago Abascal se refiere a una directiva europea que imposibilitaría la aplicación de la amnistía, en tanto que la misma "dice que los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves para el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la Unión, así como uno de los ataques más graves contra la democracia y el Estado de Derecho". Vox recuerda, a este respecto, que "de la ley de amnistía pactada quedan excluidos los actos regulados en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos--relativos al derecho a la vida y la prohibición de la tortura-- y al derecho internacional humanitario". AVISAN SOBRE SU APLICACIÓN El partido alerta al magistrado de que en caso de darse "la aplicación de esta ley, situación que" consideran "absolutamente improbable, se incurriría en una grave vulneración del principio de igualdad ante la ley". Además, avisan de que "en el caso de la ley de amnistía los afectados cuyo derecho a la igualdad en su vertiente de vulneración a la tutela judicial efectiva también serían otros encausados en procedimientos distintos por cargos propios de iguales tipos penales que pretendiesen que se les aplicase también dicha ley invocando el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación". Por otro lado, y en relación a "la independencia judicial establecida como principio básico del Estado de derecho", Vox considera que "también quedaría afectada de aplicarse esta ley a este procedimiento". "En primer lugar, es público y notorio que se han producido presiones de los poderes ejecutivo y legislativo sobre los jueces y magistrados. Y, en segundo lugar, el texto de la ley orgánica examinada evidencia por sí mismo que se establecen disposiciones que modifican las leyes vigentes con un alcance excepcional, retroactivo y transitorio propio de toda amnistía, así como que reforma expresamente la Ley orgánica del Tribunal de Cuentas y el Código Penal", asegura el partido. En definitiva, la formación incide en que "resultaría una flagrante injerencia en el principio básico del Estado de Derecho" la aplicación de la amnistía, puesto que "los delitos investigados en este procedimiento no tienen correspondencia con el ámbito subjetivo y objetivo determinado en la ley".

