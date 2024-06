Compromís critica que la posición de Junts con los menores no acompañados alimenta a la ultraderecha

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez, inscrito en el grupo Sumar, ha criticado la posición de Junts de exigir que Cataluña quede excluida de la acogida de menores migrantes no acompañados para no votar en contra de la reforma de la Ley de Extranjería. "La extrema derecha sube por la incapacidad de las CCAA y los partidos de acoger a niños y adolescentes que huyen del hambre, la guerra, el odio y el cambio climático. No hay peros", ha manifestado a través de la red social 'X' para reprochar a Junts su posición insolidaria. El argumento de Junts, según han explicado fuentes del partido, es que la formación está negociando con el Gobierno el traspaso a Cataluña de las competencias en materia de Inmigración y, por tanto, no pueden aceptar una norma que les obligaría a acoger un determinado número de menores.

Compartir nota: Guardar Nuevo