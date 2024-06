Lanthimos repite con Stone en 'Kind of Kindness': "¿perturbadora? es reflejo del mundo"

Alicia García de Francisco

Madrid, 27 jun (EFE).- Inspirado por Calígula, el griego Yorgos Lanthimos ha construido en 'Kind of Kindness', de nuevo con Emma Stone, una película inquietante, aunque el realizador se ríe ante esta observación: "¿Perturbadora? reflejo las cosas que observo en el mundo".

Lanthimos mira con atención a los seres humanos, cómo interactúan y cómo son relaciones humanas. "Y mucho de eso es inquietante", afirma con una sonrisa en una entrevista con EFE tras la presentación en el Festival de Cannes de una película por la que Jesse Plemons se llevó el premio a mejor actor y que se estrena este viernes en las salas españolas.

"No quiero huir de eso pero no quiero molestar a la audiencia a propósito. Solo quiero que se involucren con la película", explica el realizador sobre 'Kind of Kindness'.

Tres historias independientes pero relacionadas, sobre lo lejos que puede llegar el ser humano, un tema que ya exploró en algunas de sus películas más complejas, como 'Dogtooth' (2009), 'The Lobster' (2015) o 'The Killing of a Sacred Deer' (2017).

Tras estrenar 'The Favourite' (2018) y 'Poor Things' (2023), ambas con Emma Stone -que ganó el Óscar a mejor actriz por la segunda-, Lanthimos ha vuelto a colaborar con el guionista Efthimis Filippou para escribir 'Kind of Kindness', que cuenta además con Willem Dafoe o Margaret Qualley.

Son los protagonistas de las tres historias y en cada una interpretan a un personaje diferente.

En la primera, un ejecutivo (Plemons) dominado por su jefe (Dafoe), trata de recobrar su libertad; la segunda es sobre un policía (Plemons) que espera el regreso de su esposa desaparecida (Stone); y en la tercera, una mujer (Stone) busca sentido a su vida en una secta.

Ideas que parten de esa observación de las relaciones humanas y de las estructuras sociales, que permiten a Lanthimos explorar el interior de las personas para conseguir que los espectadores "se pregunten y piensen ciertas cosas".

Para la primera historia se inspiró en la historia de Calígula, un emperador con un poder ilimitado, y pensó en cómo sería un personaje así en la sociedad contemporánea.

Mientras que la de la secta partió de algo que había escuchado hace años sobre la gente que piensa que va a llegar un nuevo mesías. "Eso se quedó en mi mente y quería hacer algo en torno a esa idea", la de la fe ciega o la falta de ella.

Ejemplos de cómo funciona su cabeza. "Podría comenzar desde cualquier lugar y luego esa idea se convierte en una historia que quiero contar para que otras personas interactúen con ella", explica el realizador, que acaba de regresar a su Atenas natal tras vivir os en Londres.

Ni su estancia en Reino Unido ni los premios conseguidos con 'Pobres criaturas' -cuatro Óscar, cinco BAFTA o dos Globos de Oro- le han hecho cambiar su estilo ni sus historias, siempre con un marcado tono oscuro, desasosegante y desafiante.

En la presentación de 'Kind of Kindness' en Cannes aseguró que su único objetivo es mantener su libertad creativa, algo en lo que le ayuda trabajar con gente en la que confíe, como es el caso de Emma Stone, que aseguró que el realizador es su musa.

Lanthimos reconoce tener una conexión "muy especial" con la actriz estadounidense, que les permite "confiar mucho el uno en el otro", ser muy sinceros y "discutir cualquier tema sin ningún temor".

Eso les permite "explorar cosas y sentirnos seguros el uno con el otro y saber que sea lo que sea que nos damos uno a otro, lo vamos a manejar de la mejor manera posible y luego simplemente podemos intentar hacer algo".

Tal es la confianza con Stone que trabajarán juntos por cuarta vez en 'Bugonia', que comenzarán a rodar en diciembre, también con Plemons, y que es una nueva versión de 'Salvar el planeta tierra', una comedia de ciencia ficción de 2003 del surcoreano Jang Joon-hwan.

Y de nuevo explorará los límites del ser humano que tanto le obsesionan. ¿Y cuáles son los suyos?: "Tengo que hacerme pruebas exhaustivas para poder encontrarlos", afirma divertido. EFE

