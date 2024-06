Garagarza (director deportivo) "No subir era seguir en la UVI, ahora estamos en planta"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 27 jun (EFE).- El director deportivo del Espanyol, Fran Garagarza, explicó este jueves que no subir de categoría "era seguir en la UVI" y ahora el club está "en planta", además de subrayar las "grandes limitaciones" económicas que tiene la entidad para la próxima temporada.

Garagarza insistió, en rueda de prensa en el Stage Front Stadium, que la entidad no puede ser "un club ascensor", porque la inestabilidad es "complicada" y lograrla es "su mayor preocupación". El vasco explicó que la entidad vuelve "donde debe" y existe "satisfacción" por lograr el objetivo de la campaña.

El responsable de la parcela deportiva no escondió que es "obvio" que debe "haber movimientos" en la plantilla catalana para hacer un buen papel en Primera división, aunque matizó que no serán numerosos. "Debemos trabajar duro para subir un peldaño más, pero hay una base de contratos existente", aseveró.

El director deportivo asumió que siempre es necesaria la "autocrítica", pero rechazó que la temporada para el club haya sido un "fracaso", tras poner sobre la mesa, entre otras cuestiones, el ascenso a Primera división y el regreso del femenino a la Liga F.

Respecto a la predisposición hipotética del Espanyol a prescindir de futbolistas, Garagarza avanzó que debido a la "situación" del club, sería "complicado" que la "propiedad", en referencia a Chen Yansheng, "no pueda querer hacerlo". "Es un ejercicio interno que debemos plantear", reflexionó.

A día de hoy, el ejecutivo avanzó que no hay "nada concreto" en cuanto a salidas de jugadores: "No podemos competir en Primera con peores mimbres de los que hemos tenido para subir. Estamos abiertos a escuchar, pero nos tenemos que hacer fuertes. No vamos a perder valor, debemos ser duros y contundentes".

Fran Garagarza resaltó la importancia de no "desproteger" al club ante la posibilidad de que futbolistas determinantes "se vayan libres" y apuntó que es "obvio" que se lo trasladará al presidente blanquiazul.

En cuanto a los futbolistas que terminan contrato, Fran Garagarza anunció que el delantero Keita Balde no seguirá vinculado al club al no ejercer la opción de compra. Además, el mediocentro albanés Keidi Bare tampoco tiene sobre la mesa ninguna oferta de renovación.

Preguntado por su figura, el director deportivo recordó que él vino "para ascender", algo que se ha logrado, y que no tiene "nada que ver" en el descenso previo del Espanyol ni "mucho que ver" en la situación económica de la entidad. Además, afirmó que "para nada" está satisfecho con el rendimiento de los fichajes.

Por otra parte, Mao Ye, consejero delegado, confesó que no se puede "hablar de éxito" pese al ascenso. El dirigente calificó de "aprobado" el curso después de perder la categoría en la anterior campaña. Además, auguró una siguiente temporada "difícil" en la que se necesitará "el apoyo de todos".

En cualquier caso, el directivo defendió el papel del presidente Chen Yansheng en la gestión del club: "Nunca ha habido desinversión. Sin la apuesta del grupo Rastar (propiedad del mandatario chino) difícilmente hubiéramos logrado el objetivo, pero no significa que tengamos recursos ilimitados". EFE

1011112

dpb/fa/lm