AMP Delegado CyL: "Es innegable que hay una serie de territorios que se han sentido discriminados en esta Comunidad"

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha calificado de "innegable" la existencia de una serie de territorios que se han sentido "discriminados" en esta Comunidad "tras décadas de gobierno del Partido Popular" y que dicho sentimiento se basa en "datos económicos y datos demográficos". Lo ha hecho al finalizar el acto de conmemoración del 25º aniversario del Aeropuerto de León, si bien se ha referido también a esta situación por la mañana en Valladolid durante la presentación de la Operación de Verano de Tráfico. "Hay un sentimiento de desafección de esta comunidad autónoma para unos ciudadanos va a una velocidad y para otros ciudadanos va a otra velocidad", ha apostillado. Al ser preguntado sobre el recorrido de la moción aprobada ayer en la Diputación de León, el delegado del Gobierno ha reconocido que la Constitución contempla la iniciativa autonómica pero que tendrán que ser los responsables de la iniciativa "los que den a conocer los siguientes pasos que van a dar". Sen ha apuntado a que "los diferentes cargos públicos" tendrán que valorar "los diferentes sentimientos en una Comunidad en la región más extensa, no solamente de España, sino de Europa". El delegado no ha querido entrar en consideraciones acerca de si el Partido Socialista respalda esta iniciativa autonómica y ha asegurado no poder hablar en nombre de su formación.

Compartir nota: Guardar Nuevo