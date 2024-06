La Audiencia Nacional estudiará mañana la petición de las defensas de los CDR de suspender el juicio por la amnistía

La Audiencia Nacional (AN) celebrará este jueves la vista en la que estudiará la petición de los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista de suspender el juicio por la Ley de Amnistía. Los procesados en la causa podrían acogerse a la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados. Fue el pasado 1 de abril cuando estaba previsto que se celebrase esta vista, que tuvo que ser aplazada después de que uno de los letrados, el de Alexis Codina, no pudiese asistir por estar de bajar médica y no pudiera por tanto pronunciarse sobre este asunto. La decisión del tribunal de posponer esta vista llegó en contra del criterio del fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota, que es quien asumió esta causa tras la marcha de Miguel Ángel Carballo a la Fiscalía Provincial de Ciudad Real. No obstante, antes de esta suspensión, las defensas pudieron fijar posiciones ante la Sala de lo Penal en este acto denominado de previo pronunciamiento y que es un paso previo a la celebración del juicio para dilucidar determinadas cuestiones planteadas por las partes. Uno de los letrados, Xavier Monge, explicó en su turno que la Audiencia Nacional debía "paralizar" el procedimiento a la espera --en aquel momento-- de ver qué ocurría con la Ley de Amnistía. ENTREGADOS A "LA CAUSA" Fue en noviembre de 2023 cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la conclusión de sumario acordada por el juez instructor Manuel García Castellón y abrió juicio oral contra los 12 miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista. Los magistrados de la Sección Tercera avalaban así la decisión adoptada el pasado octubre de 2023 por García Castellón contra los presuntos miembros de un núcleo radical de los CDR que estaban dispuestos a usar la violencia para conseguir la independencia de Cataluña. La Fiscalía pidió sentar en el banquillo a Eduard Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa. Respecto a los demás procesados, el Ministerio Fiscal señaló a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero únicamente por el delito de pertenencia a organización terrorista. Según la investigación judicial, este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR. La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraran totalmente entregados a "la causa" para encargarles las acciones más sensibles.

