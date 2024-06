ERC advierte al Gobierno que sin cupo catalán no investirá a Illa y Montero abre la puerta al desarollo del Estatuto

El diputado de ERC en el Congreso Francesc-Marc Álvaro Vidal ha advertido al Gobierno de Sánchez que, sin su propuesta de un 'cupo catalán', su formación no facilitará la investidura del candidato del PSC en Cataluña, Salvador Illa. Ante esto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en su oferta de un trato singular en financiación, abriendo la puerta al desarrollo de las competencias que ya vienen recogidas en el Estatuto catalán. En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado de ERC ha insistido en la propuesta que ha realizado el presidente catalán en funciones, Pere Aragonès, para que Cataluña recaude el cien por cien de los impuestos y luego establecer una cuota de solidaridad como ocurre ya en el País Vasco y Navarra. La ministra de Hacienda ha replicado que el PSOE "no comparte" el modelo de concierto económico que pone ERC encima de la mesa, aunque sí cree que se tienen que contemplar las singularidades de Cataluña en materia de financiación. En este punto, Montero ha sostenido que "hay que cumplir el Estatuto de Autonomía para Cataluña, que fijó algunas posiciones respecto a estas materias". "Yo le invito a avanzar en este debate", ha espetado al diputado de ERC. ¿UNA AGENCIA TRIBUTARIA CATALANA? Esta puerta abierta que ha dejado la ministra Montero ya se apuntaban desde algunas fuentes del PSOE, que creen que el camino para convencer a ERC puede pasar por el desarrollo de las competencias que ya vienen recogidas en el Estatuto catalán y que respeta la Constitución. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya apuntó en esta dirección a finales del año pasado, cuando se desplazó a Barcelona para reunirse con el entonces presidente autonómico, Pere Aragonès. Después de aquella reunión, la primera entre ambos después de que Sánchez fue investido presidente del Gobierno, el jefe del Ejecutivo ofreció al independentismo un acuerdo para reforzar la financiación autonómica, el autogobierno y el uso del catalán. Al ser interrogado sobre si estaría dispuesto a desarrollar la Agencia Tributaria catalana, no cerró la puerta y dijo que "es algo que está en el Estatuto de Autonomía" y está "por desarrollar". "Cuestión distinta es como se materializa", apuntó a continuación. De su lado, Salvador Illa ha puesto sobre la mesa recientemente la creación de un consorcio tributario que a su juicio permitiría mejorar la gestión de los recursos de las Generalitat, aunque no parece que esta opción sea vista con buenos ojos por ERC. ERC: "UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA" "Es una propuesta que consideramos económicamente viable, jurídicamente factible y homologable a nivel internacional. No pretendemos perjudicar a nadie. Una financiación singular y justa no es un privilegio, como dicen algunos, ni tampoco implica ir en contra de ningún territorio", ha sostenido el diputado de ERC. Por ello, ha defendido que esta es una "oportunidad real e históricamente" para poder conseguir recaudar el cien por cien de los impuestos, apostillando que hace falta "determinación, consenso y valentía, coraje". "Ahora no podemos pedir a ERC que renuncie a aquello que necesita nuestro país, que necesita nuestra gente. Por eso, desde esta responsabilidad que tenemos con Cataluña, podemos decir aquí y ahora que, sin soberanía fiscal, nosotros no facilitaremos ninguna investidura", ha sentenciado el diputado de ERC. MONTERO PIDE ABANDONAR POSICIONES EXTREMAS Ante esto, Montero ha replicado al diputado repúblicano que la manera de avanzar para llegar a un punto de coincidencia es siendo capaces de "abandonar posiciones extremas", contestando a ERC que "conocen perfectamente" que los socialistas no comparten el modelo de concierto económico que ponen encima de la mesa. Eso sí, Montero ha apostado por hacer "compatible" la financiación singular de Cataluña con una reforma del modelo de financiación autonómica que aporte recursos al conjunto de los servicios públicos del resto de territorios.

