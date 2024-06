Podemos avisa al PSOE que cambiará su relación con el Gobierno si pacta con el PP que los jueces elijan el CGPJ

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha manifestado su rechazo frontal a un pacto entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que implique la posibilidad de dejar en manos de los propios jueces la elección de vocales en el organismo. Y en caso de que ese sea el hipotético acuerdo, ha advertido a los socialistas que revaluará su relación y futuros apoyos al Ejecutivo. Caso distinto sería que se alcanzara un pacto sin asumir esa exigencia del PP, dado que entonces el partido morado estudiará su posición. En rueda de prensa en el Congreso, Sánchez Serna ha demandado al PSOE de que no acepte que las asociaciones judiciales tenga la potestad de elegir a los miembros del CGPJ, dado que asumir esa tesis sería "premia" el bloqueo de la derecha en el organismo, avalar el 'lawfare' y entrañaría un "movimiento tectónico de legislatura" al implicar el "abandono" del bloque de investidura para gestar una "gran coalición" del bipartidismo. Frente a ello, el dirigente de Podemos exhorta a los socialistas a aplicar una reforma del órgano de gobierno de los jueces desde la mayoría progresista y plurinacional, abriendo así la vía de renovar la institución abriendo la vía de la mayoría absoluta con el concurso de la mitad de los grupos parlamentarios de la cámara cuando no fuera posible el consenso de dos tercios de las Cortes Generales. NO SE PUEDE ASUMIR LA "CANTINELA" DE LA DERECHA El diputado morado en el Grupo Mixto ha defendido que la elección del órgano de gobierno de los jueces debe emanar de la soberanía popular y reflejar la correlación de fuerzas en el Congreso, emanada de las urnas. Por tanto, ha desdeñado que no se puede asumir la "cantinela de que los jueces elijan a los jueces", pues es una "letanía de la derecha que no tiene base constitucional alguna". "Ninguna persona de izquierdas, ningún progresista puede estar a favor de que un poder del Estado se elija de forma censitaria por parte de un grupo de notables sin ningún control democrático, más si cabe sabiendo que este poder podría condicionar toda la política democrática que haga el (poder) legislativo o un ejecutivo", ha ahondado. Es más, ha alertado de que el PSOE si asume esa reclamación del PP estaría "consolidando las posiciones de lo que podría llamar el Partido Judicial reaccionario" y no se puede dejar la Justicia en "manos de jueces reaccionarios". Cuestionado sobre si Podemos rompería con el Gobierno si asumiera esa condición que pone el PP, el coportavoz de la formación morada ha desgranado que daría por sentado que el PSOE estaría pactando la legislatura con el PP, al que premiaría su bloqueo de esto cinco años. En ese hipotético escenario interpretaría que hay un cambio de alianzas y todas las fuerzas progresistas deberían revaluar su posición. PACTAR CON EL PP PUEDE CREAR MÁS PROBLEMAS Fuentes moradas han desgranado que la "geometría variable" que en ocasiones activa el PSOE es un fracaso y que si los socialistas quieren estabilidad debe volcarse en sus socios parlamentarios, sobre todo en un tema tan sensible como el Poder Judicial que entrañaría rendirse al PP que le dará más problemas a la larga. No obstante, ha manifestado que no asumir la propuesta de elección del PP es otro escenario distinto que puede derivar en un gran pacto de Estado.

Compartir nota: Guardar Nuevo