El PNV se desvincula del acuerdo del CGPJ y no votará a los candidatos de PP y PSOE: "Tienen mayoría suficiente"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha marcado distancias con el acuerdo suscrito por el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del poder Judicial (CGPJ) y ha adelantado que su partido no va a votar a ninguno de los 20 candidatos pactados. "Tienen mayoría suficiente", ha añadido. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Aitor Esteban ha explicado que no ha hablado con los negociadores del acuerdo y que ha leído "por encima" las informaciones. Viendo lo pactado, lo que le "sorprende" es que el PP y el PSOE hayan "tardado tanto" en resolver esta renovación. "No parece que era tan difícil --ha ironizado--. Se han puesto de acuerdo incluso hasta para un nombramiento sorprendente para el Tribunal Constitucional". Si ha adelantado que el PNV no va a votar a los candidatos en las Cortes, pero en todo caso es evidente que PP y PSOE "tienen mayorías cualificadas suficientes" para acometerlo. En cuanto a la proposición de ley que han pactado para explorar una reforma del procedimiento de elección, le suena a una "patada a seguir" propia del rugby y ya se verá "quién coge el balón" y cómo se concretan los cambios en el Congreso, aunque los dos grandes partidos tienen mayoría suficiente para hacer lo que "les dé la gana". De todas maneras, el PNV se reserva su posición.

Compartir nota: Guardar Nuevo