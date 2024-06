El Govern catalán empieza a distribuir el cheque escolar de 60 euros para Primaria y ESO del próximo curso

El Govern empezará a distribuir este miércoles el cheque escolar de 60 euros por alumno destinado a la compra de material escolar para el curso académico 2024-2025 y del que se podrán beneficiar estudiantes de Primaria y de ESO de los centros públicos y concertados de Catalunya. En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha destacado que el Govern comenzará a distribuir los cheques y las instrucciones de uso a través de correo postal y de la plataforma 'valescolar.cat', desde donde se podrá activar el cheque hasta el 30 de noviembre. Se trata de dos cheques de 30 euros cada uno, que se pueden utilizar a la vez o por separado en los 1.850 establecimientos adheridos a la iniciativa, y las familias también tendrán la opción de cederlos a los centros educativos para "reducir la aportación en concepto de material escolar". Este cheque se podrá destinar a elementos de escritura y papelería, libros de texto, literatura infantil y juvenil, diccionarios, pequeños instrumentos musicales, mochilas, estuches, juegos educativos, calculadoras, auriculares, teclados y ratones, y no podrán emplearse para comprar ropa y calzado, ni material electrónico como ordenadores portátiles, tabletas o videojuegos. 790.000 ALUMNOS En esta segunda edición, el cheque se hace extensivo a los estudiantes de ESO de los centros públicos y concertados, y se incluirán también los de centros de educación especial y de los ciclos formativos de grado básicos, por lo que se amplía hasta los 790.000 alumnos. Plaja ha recordado que los presupuestos no aprobados preveían la extensión de esta ayuda a los alumnos de Primaria y Secundaria, con una partida de 55 millones de euros, 5 más que en 2023, pero que la prórroga presupuestaria no ha permitido el aumento. Un 95,1% de los alumnos de Primaria de las escuelas públicas y concertadas de Catalunya usaron el vale para adquirir material escolar en 2023 en los más de 2.000 establecimientos que se adherieron a la iniciativa: un total de 424.838 estudiantes cambiaron 849.619 por un importe de 42,3 millones de euros.

