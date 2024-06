Temas del día de EFE Economía del lunes 24 de junio de 2024

TURISMO HOTELES

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica las cifras de coyuntura hotelera de mayo, incluidos los datos sobre precios de las habitaciones, que están moderando la fuerte escalada iniciada en junio de 2021 tras la pandemia en medio de una fuerte demanda.

FMI EEUU

Washington - La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, presenta el informe elaborado por esta institución con la actualización de sus perspectivas sobre la economía de Estados Unidos.

JAPÓN BANCO CENTRAL

Tokio - El Banco de Japón (BoJ) es consciente del impacto que podría tener un traslado del reciente incremento de los costes a los precios al consumidor y considera que "debería aumentar los tipos de interés no demasiado tarde", según las actas de su última reunión de política monetaria, difundidas este lunes.

ARGENTINA PIB

Buenos Aires - Argentina difunde su informe de avance del nivel de actividad del primer trimestre de 2024, después de que el producto interno bruto (PIB) acumulase el año pasado una contracción del 1,6 %.

AGENDA INFORMATIVA

9:00h.- Madrid.- TURISMO HOTELES.- El INE publica las cifras de coyuntura hotelera (pernoctaciones, ocupación y precios) de mayo (Texto)

10:00h.- Madrid.- EMPRESAS RESULTADOS.- El Banco de España publica los datos trimestrales sobre las empresas no financieras españolas, como la cifra de negocios, los resultados y la rentabilidad, recogidos en la Central de Balances (CBT).

10:30h.- Madrid.- FISCALIDAD AMBIENTAL.- El Consejo General de Economistas (CGE) presenta un estudio sobre fiscalidad ambiental en España elaborado en colaboración con el Instituto de Economía de Barcelona (IEB). Nicasio Gallego, 8 (Texto)

11:00h.- Madrid.- PLAN RECUPERACIÓN.- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparece en la Comisión Mixta para la Unión Europea para informar de los últimos avances del Plan de Recuperación.

11:00h.- Madrid.- ROVI JUNTA.- Rovi celebra la Junta de accionistas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria (Texto).

11:00h.- Madrid.- POBLACIÓN ESTADÍSTICA.- El INE publica las proyecciones de población 2024-2074. (Texto)

12:00h.- Madrid.- JORNADA LABORAL.- Reunión de la mesa de diálogo social del Ministerio de Trabajo sobre la reducción de jornada laboral. Ministerio de Trabajo (Texto)

13:00h.- Madrid.- PLAN RECUPERACIÓN.- El presidente del Instituto de Crédito Oficial, José Carlos García de Quevedo, mantiene un encuentro con los medios para explicar detalles del convenio entre el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el ICO y Axis (sociedad de capital riesgo del ICO) para la activación de los préstamos ICO Verde e ICO Empresas y Emprendedores. Paseo del Prado, 4 (Texto)

13:30h.- Madrid.- MERCADOS FONDOS - La secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional, Paula Conthe, interviene en la clausura de la Asamblea General Ordinaria de Inverco, la patronal de los fondos de inversión y de pensiones. Hotel Rosewood Villa Magna. Paseo de la Castellana, 22.

18:30h.- Madrid.- PLAN RECUPERACIÓN.- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, preside la firma de la puesta en marcha de las líneas ICO Verde e ICO Empresas y Emprendedores del Plan de Recuperación.

Madrid.- REGULACIÓN EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo publica los datos de regulación de empleo relativos al mes de abril. (Texto)

Internacional

Europa

10:00h.- Múnich.- ALEMANIA COYUNTURA.- El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica su índice de confianza empresarial de junio.

11:00h.- Ginebra.- CHILE COMERCIO.- La Asociación Europea de Libre Comercio celebra su reunión ministerial anual, en la cual se firmará un tratado de libre comercio modernizado con Chile. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Fráncfort.- ALEMANIA DEUDA.- Alemania coloca deuda a 5 y 11 meses

12:15h.- Roma.- ECONOMÍA SOCIAL.- La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participa en la clausura de la Asamblea General de Social Economy Europe, en Roma. Posteriormente (15:30h) interviene en el acto 'The cooperative movement in the social economy. An Italian Action Plan', organizado por la Alleanza delle Cooperative Italiane y Social Economy Europe.

Luxemburgo.- UE AGRICULTURA.- Reunión de los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.

Lisboa.- JERÓNIMO MARTINS RESULTADOS.- El grupo luso de supermercados Jerónimo Martins publica sus resultados del segundo trimestre de 2024. (Texto)

Múnich.- ALEMANIA ESPAÑA.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con directivos de las empresas Siemens y DHL.

América

15:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de cuenta corriente de Brasil y las inversiones extranjeras directas en mayo. (Texto)

16:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto de Estadística de México difunde la inflación general de la primera quincena de junio tras el 4,69 % de mayo, con lo que hila tres meses al alza. (Texto)

17:00h.- Nueva York.- EEUU GASTRONOMÍA.- El ministro español de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, presenta en pabellón español en la feria gastronómica Fancy Food. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Washington.- FMI PERSPECTIVAS.- Rueda de prensa con la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre la actualización de perspectivas económicas de Estados Unidos. IMF Headquarters 1.

