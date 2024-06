Murcia y Andalucía solicitarán una reunión urgente a Planas para tratar la problemática del cultivo de secano

La consejera de Agricultura de Murcia, Sara Rubira, ha anunciado este lunes que, junto al Gobierno andaluz, reclamarán una reunión urgente al ministro de Agricultura, Luis Planas, para buscar soluciones que ayuden a paliar los efectos de la sequía en el cultivo de secano, que ha perdido 289 millones de euros en Murcia en los últimos dos años, según ha cuantificado. "La situación requiere de soluciones inmediatas desde el punto de vista agrario, tanto para salvar las plantaciones como para evitar el avance de la desertificación por el abandono de las tierras", ha explicado la titular de Agricultura de la Región antes de anunciar que mandará "una carta al ministro Planas solicitándole una reunión urgente para abordar soluciones para el sector". De esta forma se ha pronunciado Rubira en una rueda de prensa tras una reunión con los representantes de asociaciones de agricultores, que ha tenido lugar en Madrid. En esta comparecencia, la titular de Agricultura murciana ha denunciado que "la situación es extrema" tanto para la ganadería extensiva como para la agricultura por lo que se "requieren medidas inmediatas para evitar el avance de la desertificación". Así, Rubira ha recalcado que la sequía y los efectos que esta causa a los cultivos de secano "no es un asunto regional, sino que es un problema de Estado". Por ello, ha hecho un llamamiento a las demás comunidades autónomas afectadas por esta situación para que se unan a la petición con el objetivo de formar un "frente común" por parte de las CCAA que reclame soluciones "urgentes" al Gobierno. De esta forma, Rubira ha mantenido que "será más fácil" solicitar al Ministerio "esas ayudas que son necesarias" para los cultivos de secano y la ganadería extensiva mediante una "estrategia única" que ella, según ha dicho, está "dispuesta a liderar". "Voy a liderar que se realice y que se lleve a cabo esa reunión", ha sentenciado. RECLAMA LA DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA Así, ha recalcado que se trata de una reunión "independiente" a la "Mesa de la Sequía" y que tendrá el objetivo específico de buscar soluciones para las zonas de secano, especialmente en la zona sureste de España. "Lo que no vamos a permitir es que también se desproteja el secano de la Región y del país", ha apostillado. De este modo, Rubira ha explicado el Gobierno de la Región de Murcia, presidido por el 'popular' López Miras, "exigirá" en esta reunión "la declaración del secano extremos del sureste español como zona catastrófica", así como el "establecimiento de ayudas directas a las explotaciones afectadas". Además, según ha dicho, se "volverá" a pedir un "eco-régimen específico que conozca la singularidad de la zona", ya que el "secano de la Región de Murcia no es igual que el secano de otras comunidades autónomas". Todo ello, advirtiendo de la "necesidad de que el Gobierno de España aporte un plan de actuaciones en el que se determinen medidas que se rijan mediante un calendario" que sea supervisado por "una comisión de seguimiento" creada específicamente para esta problemática. En este sentido, la consejera ha esperado que otras comunidades autónomas con problemas similares en cuanto al secano se unan a su petición. Etre ellas, ha especificado: Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia y Andalucía --que estará representada en la carta que envíen al ministro Planas este mismo lunes--. Todas estas, según ha mantenido, "necesitan ayuda" por parte del Ejecutivo central en materia de "desertización" en algún punto de su comunidad. ASOCIACIONES DE AGRICULTORES SE UNEN A LA PETICIÓN En este marco, la consejera ha recordado que esta petición al ministro Planas se plantea tras reunirse con "las asociaciones de profesionales agrarias", entre las que han estado representadas la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asja); la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG); y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). En concreto, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha advertido al Gobierno que "si no se actúa lo que vendrá será el abandono del terreno" debido a la desertización de este, que imposibilitará su uso "útil", es decir su utilización agraria; y ha pedido soluciones específicas para cada provincia teniendo en cuenta las "singularidades" de cada una de ellas, pero desde una "visión global". En la misma línea se ha pronunciado el secretario general de COAG, Miguel Padilla, y el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos; quienes han reivindicado "soluciones para todos los territorios" afectados antes de que "se conviertan en un desierto", así como han reclamado la capacidad de España dentrro de la Unión Europea para "trasladar" este problema al Parlamento Europeo y se habiliten ayudas específicas que ayuden a los agricultores y ganaderos frente a la sequía.

