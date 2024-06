Giró (Junts) pide un concierto económico como el vasco y el navarro para Cataluña

El diputado de Junts y exconseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha pedido un concierto económico como el vasco y el navarro para Cataluña, y ha recelado de la cuota de solidaridad que planteó el Govern en su propuesta de una financiación singular catalana. "Si nosotros comenzamos a decir... 52.000 millones, que es lo que se recaudó en Cataluña el año 21, pero le quitamos una cuota por los servicios que presta el Estado y una cuota también de solidaridad y una cuota de no sé qué, al final nos quedaremos igual", ha expresado Giró, en una entrevista publicada este domingo en 'El Nacional' recogida por Europa Press. Ha asegurado que Cataluña necesita 14.000 millones de euros anuales más para reforzar los servicios en educación y sanidad, a lo que se debería añadir, dice, otras inversiones en prestaciones sociales, investigación, ciencia y universidades: "Todo eso no lo podemos acabar con una financiación singular, que no sabemos qué quiere decir eso".

