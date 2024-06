Barbón defiende que "el Estado debe poner más dinero" en la financiación autonómica

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este domingo que el Estado "debe poner más dinero" en la financiación autonómica, y ha insistido en que el modelo, "caducado desde 2014" debe ser reformado y abordado de manera "multilateral". En una entrevista en el diario asturiano La Nueva España recogida por Europa Press, el dirigente socialista ha reflexionado sobre el hecho de que "quizás haya que tener en cuenta que no todas las comunidades dedican el dinero a los servicios públicos de calidad". "Quizás habría que poner una cláusula para que ese aumento de financiación repercuta directamente en sanidad, educación o política social y de mayores", ha dicho. Barbón ha remarcado que a Asturias "no le vale" el criterio de población "pura y dura", sino que se debe incluir la singularidad asturiana. Entiende el presidente que la financiación tiene que tener en cuenta factores como el envejecimiento, la dispersión, el despoblamiento o la orografía. "No es lo mismo prestar asistencia sanitaria en al comunidad más envejecida y somos la que más invierte en sanidad; o tener educación de calidad en todas partes,manteniendo escuelas con tres o cuatro alumnos", ha agregado, asegurando que todo ello tiene un coste "que se debe valorar". Barbón ha asegurado ser consciente de que "todas las comunidades están infrafinanciadas" y ha insistido en que el acuerdo "solo puede ser multilateral y partiendo de que el Estado debe poner más dinero".

