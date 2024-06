Crespo (PP) llevará a Bruselas "planteamientos asequibles" para atajar la sequía con "fondos europeos"

La eurodiputada electa del PP Carmen Crespo ha defendido este viernes el Plan Europeo por el Agua propuesto por su partido, de modo que ha comprometido a llevar a Bruselas "la situación específica hídrica que se vive en el sur, en comunidades como Andalucía y en provincias como Almería", así como a poner sobre la mesa "planteamientos asequibles para luchar contra la sequía mediante los fondos europeos". Crespo ha insistido en aprovechar la "apertura de miras de Europa" para fijar una "auténtica política hídrica" en la que el agua sea una "prioridad como eje vertebrador para garantizar la sostenibilidad alimentaria de los europeos", según ha trasladado en una nota tras participar en un foro sobre agua en Roquetas de Mar (Almería). La representante 'popular' ha dicho que la sequía "es una consecuencia directa del cambio climático" y por ello es "necesario que se utilicen fondos de la UE para ayudar a los estados miembros más afectados como el caso de España". "Necesitamos fondos, actuaciones e inversiones, y por supuesto no podemos desdeñar ninguna fuente hídrica en zonas como Almería", ha insistido. Para Crespo, Europa "ha vivido hasta ahora de espaldas a la cuestión hídrica y desde el PP vamos a intentar que esto cambie". La exconsejera andaluza de Agua ha destacado la acción de la Junta de Andalucía que, según ha dicho, "ha impulsado una política hídrica apostando por las infraestructuras, por las aguas regeneradas e impulsando actuaciones que beneficien a nuestros sectores productivos como es el caso de la agricultura o el turismo". Frente a esta "revolución hídrica", ha lamentado que el Gobierno de España "no esté actuando de la misma forma y que no lleve a cabo políticas hídricas contundentes". "El agua tiene que ser una de las políticas prioritarias para poder seguir alimentando a los 500 millones de europeos con frutas y hortalizas de calidad y sostenibles", ha insistido. "Si no tenemos agua la alimentación no estará garantizada, por ello hay que apuntalar la política hídrica en Europa y dejar claro que somos una tierra seca que nada tiene que ver con el resto de países y que el cambio climático nos ha afectado de lleno", ha asegurado. De otro lado, Crespo ha resaltado la oportunidad que el nuevo marco financiero y los fondos europeos otorgan al país. "Tenemos que estar atentos en todo momento para defender los intereses de España", ha dicho.

