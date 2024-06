Otxandiano (EH Bildu) destaca que el PNV y el PSE tienen un "problema" con sus diferencias en materia de autogobierno

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha asegurado que el PNV y el PSE-EE, que han reeditado su acuerdo para un Gobierno Vasco de coalición, tienen un "problema" con sus diferencias en materia de autogobierno. Asimismo, y en respuesta a las críticas de los socialistas a sus propuestas en materia soberanista, ha destacado que las "obsesiones identitarias" que el PSE reprocha a EH Bildu son también "las del PNV". Otxandiano ha aprovechado su segunda intervención en el pleno de investidura que celebra este jueves el Parlamento Vasco para reiterar su propuesta de crear "un espacio de diálogo político" para dar al País Vasco el "revulsivo" que --según ha indicado-- necesita en este momento histórico. El candidato de EH Bildu ha subrayado que su grupo no pretende hacer un diagnóstico "catastrofista" de la situación actual, aunque ha advertido de que esto no implica que haya que caer en la "autocomplacencia". En este sentido, ha asegurado que en el plano económico, "si no hay una reacción en el plazo de una generación", la economía vasca "corre el riesgo de entrar en una fase de declive". Otxandiano ha reprochado al candidato del PNV, Pello Otxandiano, que previsiblemente será proclamado lehendakari este jueves con los votos de la formación 'jeltzale' y del PSE, que haya realizado un discurso "autocomplaciente y ambivalente". Frente a esa posición, ha explicado que EH Bildu plantea con claridad su apuesta por "un escenario de soberanía para este país". "Este país tiene capacidades; tiene potencialidades comunitarias para estar mucho mejor, para dar mucho más, para avanzar en términos sociales, hacia una sociedad más cohesionada, más igualitaria, más feminista, para avanzar en términos de un modelo económico social más justo, más equitativo y más sostenible", ha explicado. "AMBICIÓN NACIONAL" A su vez, ha destacado que la coalición soberanista "tiene ambición nacional" y plantea "objetivos ambiciosos y retos de país" en los que ha expresado su confianza en lograr "espacios de encuentro" con otros partidos. Otxandiano ha afirmado que puede llegar a entender que en su acuerdo de gobierno, el PNV y el PSE hayan optado por "dejar aparte" la cuestión sobre la reforma del modelo de autogobierno vasco. No obstante, y dado que considera que este debate debería entrar en una "fase resolutiva" en esta legislatura, ha manifestado que al menos debería abordarse este asunto desde "un punto de partida común". En este punto, se ha preguntado si en el PNV y en el PSE "existe una posición común, un espacio compartido de análisis" sobre la situación del autogobierno y los pasos que se deberían dar en este ámbito. Otxandiano ha aludido en este punto al exlehendakari del PNV Juan José Ibarretxe, bajo cuyo mandato el Parlamento Vasco aprobó en 2004 un proyecto de reforma estatutaria --el conocido 'Plan Ibarretxe-- que fue posteriormente rechazado en el Congreso de los Diputados. El candidato de EH Bildu ha reivindicado el "legado" del exlehendakari, un legado que --según ha dicho-- "es un capital político que tiene que estar presente los siguientes cuatro años" en el debate para la reforma del marco político y jurídico de Euskadi. "Quiero pensar que el PNV estará de acuerdo conmigo en esto", ha manifestado, tras lo que ha preguntado a la formación 'jeltzale' cuáles van a ser sus planteamientos para la reforma del autogobierno. Otxandiano ha señalado que si el punto de partida de este debate es que el autogobierno vasco está "erosionado y mutilado", es necesario afrontar un debate sobre la "relación" de Euskadi con el Estado español. "NO MENCIONA EL DERECHO A DECIDIR" Otxandiano ha afirmado que está "de acuerdo" con algunos de los planteamientos de Pradales en materia de autogobierno, entre los que ha citado la "la bilateralidad efectiva, el sistema de garantías y el reconocimiento nacional", si bien ha lamentado que en su discurso inicial de este jueves, el candidato 'jeltzale' "no ha mencionado el derecho a decidir". En todo caso, se ha preguntado cuál es el "papel" que va a desempeñar el Gobierno Vasco (PNV-PSE) en esta materia. "¿Se va a mantener neutral? ¿Se va a inhibir en este debate", ha manifestado. Otxandiano, que ha insistido en su apuesta por lograr acuerdos "entre diferentes", ha reprochado a ambos socios de gobierno que pretendan promover un "pacto ético" en materia política, y ha pedido a Pradales que le "explique" qué significa exactamente esa propuesta. "De entrada, suena un poco resbaladizo cuanto menos. ¿Quién otorga y sobre qué condición el estándar de qué se considera ético y qué no en política; de eso habría mucho que hablar", ha añadido. El candidato de EH Bildu ha subrayado que en ningún momento ha rechazado que es "independentista" y que aspira a "la independencia de Euskal Herria", algo que ha subrayado que constituye "un proyecto legítimo". Además, ha afirmado que "aquí todos somos independentistas y nacionalistas", dado que unos lo son desde el punto de vista vasco y otros, desde el español. "No me imagino ni a Francia ni a España renunciando a su estatalidad y a su condición de nación-estado; por lo tanto, aquí hay nacionalistas españoles y hay nacionalistas vascos", ha indicado. Otxandiano ha dedicado una parte de su intervención a responder a las críticas que el PSE ha realizado a sus propuestas en materia soberanista. En este sentido, ha recordado que no ha sido él, sino Pradales quien ha planteado que el pueblo vasco "es sujeto de decisión" y quien ha apostado por una relación con el Estado "bilateral, de igual a igual". "No es un problema que tenga usted conmigo; lo tiene con su socio de gobierno", ha advertido al secretario general del PSE, Eneko Andueza, a quien --en todo caso-- ha rechazado dar "recomendaciones" sobre "cómo tiene que gestionar sus pactos y sus alianzas políticas". Otxandiano ha añadido que si él fuera del PNV se "molestaría" con la intervención que ha tenido Andueza en este pleno, aludiendo así a los reproches de este a los proyectos de EH Bildu para un nuevo estatus político. "Hasta donde yo alcanzo a comprender, mis obsesiones identitarias y nacionalistas son las del PNV, su socio de gobierno", ha añadido.

