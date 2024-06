El representante de Ana Duato confirma que trabajó para ella y que cobró directamente de la productora de 'Cuéntame'

José Triana, representante de actores, ha aseverado este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el 'caso Nummaria' que, aunque no firmaron contrato por escrito --solo acuerdo verbal--, llevó a Ana Duato y que él facturaba a través de una sociedad su porcentaje de comisión a la productora de 'Cuéntame cómo pasó' y a otras marcas que la contrataban. En una declaración "dispersa" --en palabras de uno de los abogados-- en la que continuamente ha respondido de forma poco concreta a las preguntas del fiscal anticorrupción Tomás Herranz, Triana ha incidido una y otra vez en que no recordaba cómo cobraba en los primeros años en los que representó a Duato, desde aproximadamente el año 2000. Dadas sus respuestas vagas, el fiscal se ha quejado al tribunal y la presidenta, la magistrada Ana Revuelta, le ha tenido que recordar que estaba obligado a decir la verdad como testigo. Con todo, sí que ha incidido el testigo en que en 2014 cobraba sus honorarios como representante de Duato a través de la sociedad 'Representaciones Artísticas Agapantus', y que por su labor con la actriz recibía dinero en esa sociedad de Ganga Producciones, productora de la serie estrella de TVE y de la que era propietaria en un porcentaje la propia actriz. Esta aseveración choca frontalmente con lo mantenido por el auxilio judicial de la Fiscalía que sostuvo en un informe de 2019 que la actuación de Triana y su sociedad era "ficticia" y que su única función era la de simular que se prestaban servicios de representación "con la finalidad de ocultar parte de las rentas de Ana Duato por su trabajo como actriz". EL 15 POR CIENTO Sobre qué porcentaje percibía del trabajo de Duato para esa serie, Triana ha recordado que era un 15 por ciento. El fiscal le ha preguntado que por qué iba a cobrar ese porcentaje en 'Cuéntame' cuando fue el marido de Duato y productor de la serie, Miguel Ángel Bernardeau, quien le puso en contacto con la actriz para que le representara y dado que la productora Ganga Producciones era quien realizaba la serie. Triana, en este punto, sí ha sido exacto, ya que ha especificado que cuando negoció el contrato de Duato para la serie, la productora Ganga Producciones era "minoritaria" en ese proyecto. Ha añadido que cuando un representante firma a un actor para un proyecto "lo hace hasta el final". Al hilo, ha ejemplificado que si él lleva a un actor de élite y éste le cambia por otro representante en la segunda temporada de una serie, aun así le paga por todas las temporadas que llegue a grabar porque él fue el que firmó el primer contrato. Así, a preguntas de la defensa de Duato ha confirmado que él fue quien negoció el contrato de la actriz con la primera productora de 'Cuéntame' --'Cartel'-- y que si en algún periodo el porcentaje se incrementó podría ser porque le debieran dinero para compensar algo. LOS EMPLEADOS EN NUMMARIA Tanto en la sesión del miércoles como en la de este jueves, han declarado una decena de trabajadores vinculados al despacho Nummaria. Cabe recordar que este bufete está en el centro de la causa porque se juzga si se dedicó a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a que sus clientes pudieran defraudar a Hacienda. Entre sus clientes estaba tanto Imanol Arias --que ha reconocido cinco delitos fiscales-- y Ana Duato. Hoy, la defensa de Fernando Peña, el principal encausado y propietario del bufete, ha tratado de atacar la tesis de que detrás de todo el entramado societario que se ha investigado estuviera su cliente. Así, a cada testigo que ha declarado este jueves --casi todos tenían relación laboral con esas sociedades radicadas en la sede de la calle Juan Bravo en la que estaba el despacho-- les ha preguntado si les constaba que efectivamente Peña fuera principal socio de las mismas. Todos han coincidido en apuntar que no les constaba que fuera así a pesar de que en general todos han confirmado que quien daba las órdenes como jefe era él. Por ejemplo, a un analista bursátil que hacía informes de mercado para Peña, le ha preguntado si entendía que era propietario de las sociedades porque era el jefe, a lo que éste ha respondido que así era. "¿Pero sabe si era titular de las participaciones sociales de todas las sociedades?", le ha inquirido, a lo que ha respondido el testigo que "no", pero que cuando escucha llover "es que ha llovido". Uno de los empleados del despacho que ha declarado como testigo ha sido el responsable de la contabilidad de clientes como Imanol Arias. Ha confirmado a preguntas del fiscal que Fernando Peña le daba instrucciones sobre ese cliente en concreto porque era quien trataba con el actor directamente.

