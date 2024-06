El PP pregunta en calidad de qué iba la mujer de Sánchez a viajar con Ábalos a Georgia y dice que el cerco "se estrecha"

La vicesecretaria de Sanidad y Educación de PP, Ester Muñoz, ha preguntado este jueves en calidad de qué iba la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a un viaje oficial a Georgia con el exministro José Luis Ábalos y el exasesor de Globalia Victor Aldama. Tras asegurar que el cerco "se estrecha", ha criticado que el Gobierno siga sin dar explicaciones sobre este caso. Así se ha pronunciado ante las informaciones que recogen varios medios acerca de que Globalia organizó un viaje a Georgia con Begoña Gómez y Abalos en pleno rescate de Air Europa. Según El Confidencial, El Covid frustró la expedición y, al final, la mujer de Sánchez se vio ese mismo día con el CEO de la aerolínea, Javier Hidalgo. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Muñoz ha indicado que hoy han conocido ese viaje que iban a hacer la mujer de Sánchez, el ministro y el señor Aldama". "No sabemos en calidad de qué, porque la mujer del presidente del Gobierno no tiene responsabilidad institucional ni forma parte del Gobierno", ha dicho. Por eso, Muñoz ha señalado que espera que "den explicaciones de qué se iba a hacer en ese viaje y en calidad de qué iba la mujer del presidente del Gobierno". "Lo que vemos es que todo se estrecha, todo se cerca, todos están en un montón de situaciones y aquí nadie da explicaciones", ha abundado. Además, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP ha apuntado a que Exteriores sería otro de los ministerios presuntamente implicados en "la trama de corrupción que anida dentro del Gobierno socialista", tras conocerse que el departamento de José Manuel Albares usó una salvedad excepcional para nombrar consul al comisionista de Koldo. "Nadie nos ha explicado nada de esto, ni van a dar explicaciones", ha criticado. CITACIÓN DEL RECTOR DE LA COMPLUTENSE Asimismo, Muñoz ha aludido a la citación judicial al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y ha expresado su "respeto" a los procedimientos judiciales. "Nosotros respetamos todos", ha enfatizado. En concreto, el juez que investiga a Begoña Gómez por hechos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios ha citado el 5 de julio como testigo al rector de la Universidad Complutense. "Por un lado va los intereses del Gobierno, enfangando, embarrando, insultando, amenazando a medios libres de prensa que hacéis preguntas. Y por otro lado van los jueces haciendo su trabajo independiente, jurídico, y veremos hasta dónde llega. Pero efectivamente cada día conocemos más noticias", ha manifestado Muñoz, para añadir que "en cualquier otro país esto supondría una crisis y aquí no pasa nada". PIDE LA DIMISIÓN DEL FISCAL GENERAL Por otra parte, Muñoz ha exigido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha afirmado que "el fin nunca justifica los medios". A su entender, si ya es cuestionable que, quien se comporta como "el fiscal general del Gobierno quiera imponer su relato", más lo es que pida a otras personas que cometan presuntos delitos. Muñoz se ha hecho eco de los 'whatsapps' que el fiscal general remitió a la fiscal de Madrid para publicar la información sobre Alberto González que recoge en su edición de este jueves 'El Mundo'. "Es imperativo sacar la nota. Si dejamos pasar el momento nos ganan el relato", dice uno de los mensajes que publica el citado diario.

