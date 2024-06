EH Bildu destaca que defender la soberanía supone "reafirmar la democracia" y reclama un nuevo "estatus político"

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha advertido de que en el actual contexto global, "la reivindicación de la soberanía representa la reafirmación de la democracia", por lo que ha reafirmado su intención de avanzar hacia "un nuevo estatus político" para Euskadi. En este sentido, se ha mostrado partidario de "aprovechar el debate sobre la plurinacionalidad" para "redefinir" el modelo de relación con el Estado. Otxandiano ha abierto este jueves el pleno de investidura que celebra el Parlamento Vasco, al que han presentado su candidatura a lehendakari tanto él como el aspirante del PNV, Imanol Pradales, que será quien, previsiblemente, sea proclamado como nuevo presidente vasco gracias a la mayoría absoluta que suman el PNV y el PSE-EE. En su intervención, el candidato de EH Bildu ha destacado que en el Parlamento Vasco actual "hay dos mayorías" que nunca habían sido "tan claras" en la historia de la Cámara. En este sentido, y en referencia a los 54 escaños que suman el PNV EH Bildu sobre un total de 75, ha subrayado que el 73% del Parlamento "defiende que Euskal Herria es una nación y que le corresponde el derecho a decidir". A su vez, y aludiendo a los 40 escaños que suman EH Bildu, PSE-EE y Sumar, ha manifestado que existe "una mayoría absoluta que es de izquierdas". Todo ello --ha añadido-- "pone en evidencia que los tres territorios históricos son mayoritariamente soberanistas e igualmente progresistas". De esa forma, ha destacado que "existen mayorías que reclaman avances en términos sociales de carácter igualitarista y mayores cotas de autogobierno para profundizar en la construcción de una nación solidaria abierta". "RESPETO" A LAS MAYORÍAS Otxandiano ha considerado que "desde una perspectiva democrática, hay que respetar esas dos mayorías claras". "No podemos seguir retrasando y difuminando las aspiraciones nacionales de este país, y que no podemos seguir renunciando a las capacidades que tenemos para construir una sociedad más igualitaria", ha manifestado, tras lo que ha advertido de que eso "sería ahogar los deseos que se han manifestado de manera democrática". El candidato de EH Bildu ha manifestado que la mayoría soberanista y la mayoría progresista que existen en el Parlamento "no son antagónicas", salvo "desde una concepción reaccionaria de la soberanía" que --según ha afirmado-- "no existe en nuestro país". De hecho, ha afirmado que "actualmente, la soberanía es el medio para crear sociedades más cohesionadas, más igualitarias y más autosuficientes". En este sentido, ha manifestado que en el contexto global de "debilitamiento del poder público en un mundo dominado por poderes oligárquicos", la realidad es que "la reivindicación de la soberanía representa la reafirmación de la democracia". "En una época de desarraigo y crisis identitaria, en la que el ansia de pertenencia se manifiesta con la misma fuerza que el ansia de seguridad material, la identidad comunitaria, el sentido de pertenencia a una comunidad solidaria y abierta, es el ingrediente fundamental de cualquier proceso de transformación", ha afirmado. ESTATUTO "DEVALUADO" Por todo ello, ha reafirmado su apuesta por avanzar hacia un nuevo modelo de autogobierno en Euskadi, algo que ha considerado especialmente necesario ante el "incumplimiento" del Estatuto de Gernika de 1979 y ante "la enorme devaluación sufrida en sus contenidos por la acción del Legislativo español y su brazo jurídico del Tribunal Constitucional". "La deformación total de las competencias de carácter exclusivo o forales, a través de la acción del Estado, ha devaluado el ya de por sí insuficiente contenido estatutario, hasta dejarlo mutilado y estratégicamente lastrado", ha denunciado. Ante esta situación, ha propuesto "aprovechar el debate sobre la plurinacionalidad que, indiscutiblemente se debe abrir en el Estado" para que el debate sobre "un nuevo estatus político" para Euskadi entre en su "fase resolutiva" en esta legislatura. OBJETIVO "INELUDIBLE" "El siguiente Gobierno Vasco tiene que situar la actualización del autogobierno y nuestros derechos nacionales y sociales como parte ineludible y elemento central de su gestión política", ha afirmado Otxandiano, quien se ha mostrado partidario de recuperar el acuerdo de bases para la reforma del autogobierno vasco alcanzado en 2018 entre su grupo y el PNV. En este sentido, ha afirmado que "no podemos seguir con un Estatuto de Autonomía (...) vulnerado de forma unilateral por el propio Estado". "En este Parlamento se constata una mayoría soberanista sin precedentes. Si no es ahora, ¿cuándo vamos a llevar la actualización del autogobierno a la fase resolutiva?", se ha preguntado. "FUENTES DE LEGITIMIDAD" El candidato de EH Bildu, que ha subrayado la necesidad de "redefinir" el modelo de relación entre Euskadi y España, ha manifestado que existen "dos fuentes de legitimidad" sobre las que se asentaría el nuevo estatus político de Euskadi. Esas 'fuentes de legitimidad', según ha indicado, consisten en "la voluntad de Euskal Herria, libremente manifestada por la ciudadanía de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa", y "los Derechos Históricos, tal como se recogen en la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española y la Disposición Adicional Única del Estatuto de Gernika". Otxandiano ha añadido que los "principios rectores" para avanzar en esta dirección son, entre otros, el "reconocimiento mutuo" entre el Estado y el País Vasco, así como "la igualdad política, la bilateralidad efectiva y el respeto institucional". A su juicio, el nuevo modelo de autogobierno de Euskadi debería incluir "un nuevo redimensionamiento de las competencias en distintos ámbitos", como la Justicia, el ámbito sociolaboral o las relaciones exteriores", entre otras materias. Asimismo, ha planteado la importancia de establecer "un sistema de garantías eficaz que nos blinde ante los intentos de recentralización como ha habido en los últimos tiempos". "Este es el momento, no se puede esperar más", ha advertido. "MEMORIA PLURAL" En su intervención, también ha hecho una breve alusión a la memoria. En este sentido, ha indicado que "para responder a los retos sociales y en lo que respecta a la identidad comunitaria, necesitamos hacer una lectura crítica sobre el pasado cercano, para construir una memoria plural sobre el conflicto político". Otxandiano ha añadido que "no se puede construir el futuro dando la espalda al pasado", y ha mostrado su compromiso "para que los próximos años sean para una convivencia basada en el respeto".

Compartir nota: Guardar Nuevo