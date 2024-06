Guerra ve "difícil" que Puigdemont regrese a España y recuerda que la decisión de su amnistía depende del Supremo

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha asegurado que cree que el expresidente catalán Carles Puigdemont va a tener "difícil" volver a España. "Yo no lo voy a ver. Pero tal y como estoy viendo por dónde van las cosas va a ser difícil. Lo va a tener difícil", ha asegurado. En declaraciones a los medios a su llegada a los Premios al Mérito por España de la Universidad San Pablo CEU, Guerra ha recordado que la decisión de amnistiar la malversación y la desobediencia que se le atribuyen a los líderes del procés, incluido a Puigdemont, corresponde al Tribunal Supremo y no a la Fiscalía, al mismo tiempo que ha manifestado su deseo de que la decisión final sea acorde con la Constitución. Preguntado acerca de un posible referéndum en Cataluña, el exvicepresidente ha mostrado su rechazo insistiendo en que "no se puede producir" y que sería "absolutamente contrario a la Constitución". En relación a la financiación singular para Cataluña, Guerra se ha preguntado si alguien ha explicado lo que eso significa. "Si se refieren a que tenga un sistema privilegiado económico estoy en contra. Si se refieren a que la singularidad de las comunidades tengan un equilibrio en el reparto estoy de acuerdo", ha manifestado.

