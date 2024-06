Garuba, sobre su futuro: "Ahora mismo pienso en la selección"

Madrid, 19 jun (EFE).- Usman Garuba, internacional español y jugador de los Golden State Warriors, afirmó que "ahora mismo" no piensa en si su futuro pasa por regresar al baloncesto europeo o seguir en la NBA y que solo tiene en mente la selección española, con la que espera clasificarse para París 2024 vía el Preolímpico de Valencia.

Preguntado acerca de si en caso de tomar el camino de vuelta a Europa el Real Madrid, su exequipo, sería la prioridad, indicó: "Digamos que sí, espero que sí; siempre y cuando las cosas se concreten. Pero aún no hay nada claro, a día de hoy estoy en Estados Unidos todavía, el 1 de julio seré agente libre oficialmente y veremos. No pienso en mi futuro en Europa y tampoco en mi futuro en la NBA, ahora mismo pienso en la selección".

"A día de hoy no he tenido conversaciones con nadie. El día de 1 soy agente libre y veremos qué pasa a partir de ese día", manifestó asimismo al ser cuestionado sobre si alguien del club blanco se ha puesto en contacto con él, en una entrevista concedida a la agencia EFE durante la concentración que el equipo nacional está llevando a cabo en Madrid.

Sobre la temporada el conjunto blanco, señaló: "Me parece un equipazo. Estoy en contacto siempre con muchos de ellos y la verdad es que es un equipo increíble. Facundo Campazzo, 'Edy'Tavares, Llull, Rudy, Causeur... sobre todo los veteranos, lo que me fascina de ellos es su profesionalidad. A pesar de que con tantos partidos las piernas van cansándose, ellos siguen compitiendo igual, con trabajo y esfuerzo.

"Para mí ha sido un placer compartir vestuario con ellos porque me han ayudado a crecer y a ver cómo es el baloncesto. No solo con sus consejos, sino teniéndoles al lado día a día. Estoy muy contento de que les vaya bien y además están añadiendo jugadores jóvenes como Musa, Hezonja, sigue Deck... es un equipazo e irán a mejor seguro", añadió.

Asimismo, aseguró que jugar los partidos necesarios para acceder a la pensión vitalicia que da la competición no es lo que le mueve a seguir peleando por jugar en algún equipo de la NBA: "Sinceramente, cuando oí que la gente piensa que mi obsesión es estar en Estados Unidos por la pensión... yo no sabía ni lo de la pensión, la verdad, para nada. Me di cuenta después".

"Sinceramente, si a esta edad estoy pensando en una pensión a los sesenta años tengo un problema muy grande. Para mí eso no es importante. Mi objetivo no es estar en la NBA por la pensión, sino por el trabajo que pongo y por todo lo que me ha pasado allí. La gente no sabe lo que estoy sacrificando por estar ahí. Para mí es un objetivo, no una obsesión, pero sí un objetivo porque sé que con trabajo, esfuerzo y dedicación, aunque parezca que no, las cosas siempre salen", aseguró. EFE

cmg/ism