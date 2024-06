El PP urge a Bolaños acabar con el parón legislativo, pero el ministro les afea su discurso "incendiario" próximo a Vox

El PP ha reclamado al Gobierno que ponga fin al parón legislativo en las Cortes y tramite las leyes propuestas por las "mayorías legitimas" de las cámaras legislativas, pero el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, les ha advertido que el PP tiene un discurso "incendiario" cada vez más próximo a Vox y "no representa nada a la sociedad". Así lo han expresado este miércoles durante el debate de la interpelación urgente sobre el respeto a las Cortes Generales y el ejercicio de sus funciones constitucionales registrada por el PP contra el ministro Bolaños. En concreto, la diputada del PP Carmen Navarro se ha dirigido al ministro para censurar que mientras el PSOE pierde votos en las citas electorales que se han producido en nuestro país, los españoles "pierdan dignidad" por culpa del Ejecutivo. Y es que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez a lo que se dedica es a "resistir" mientras intentan llamar a esa resistencia "mayoría progresista". NO PUEDEN OBVIAR EL CONTROL DE LAS CORTES "Su mayoría progresista es un muro que está dividiendo a españoles en buenos y malos, a los que pueden cumplir la ley y a los que pueden saltársela o a los que van a pagar impuestos y los que se van a pagar los impuestos de los que los pagan y encima ustedes lo apodan de singularidad", ha reprochado. Asimismo, Navarro ha cargado contra el ministro de Presidencia por "silenciar la iniciativa legislativa" tanto en el Congreso como en el Senado, después de que desde el Gobierno no hayan elaborado los presupuestos generales, "obvien" el control de la oposición sin dar respuestas "claras" o "paralicen" las iniciativas promovidas por el PP y respaldadas por la mayoría parlamentaria. "Usted a lo mejor ha creído que solo se inviste al Presidente del Gobierno un día y se acabó, puede echar la llave; pues no, esta Cámara también marca la agenda y demanda otras iniciativas que apoya una mayoría de los representantes de la soberanía", ha incidido para posteriormente advertirle que si quieren mantener el Gobierno "en minoría", "tendrá que tramitar las leyes que proponen las mayorías legitimas de la cámara". EL GOBIERNO TRABAJA "SIN DESCANSO" Ante las acusaciones, Bolaños ha censurado el discurso "incendiario" y "apocalíptico" del PP, que según él, está cada vez más cerca de la "ultra derecha". "Al Partido Popular, cuando ha sido un partido sensato y cercano al centro, le ha ido bien, y cuando se ha ultraderechizado, como es el caso, le ha ido mal", ha destacado. Asimismo el ministro socialista ha reivindicado la labor del Ejecutivo que "respeta al parlamento trabajando sin descanso", para ello, ha enumerado las diferentes iniciativas legislativas que desde el Ejecutivo han logrado sacar adelante, entre ellas la reforma del artículo 49 de la Constitución, los tres decretos leyes que aprobaron en enero y las dos leyes, la amnistía y la de enseñanzas artísticas. "¿Por qué no se ajustan ustedes a la verdad? ¿Por qué no dicen algo que se parezca a la España real?", ha cuestionado y ha lamentado que desde la bancada 'popular' pongan "en duda" lo que hace el Gobierno en las Cortes Generales sin mirar lo que hace su propio partido, poniendo como ejemplo la investidura del líder del PP, que "no llevaba a ninguna parte" o la reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP, la cual considera "flagrantemente inconstitucional". "Vamos a seguir trabajando sin descanso por lograr grandes acuerdos en esta Cámara y fuera de esta Cámara, porque la realidad de estas Cortes Generales es la realidad de nuestro país, con muchos grupos políticos, con distintas lenguas y con distintas concepciones de nuestro país, y eso es muy beneficioso", ha concluido. LOS HILOS "TURBIOS" DEL SANCHISMO Posteriormente, durante su turno de réplica, Navarro ha censurado, en primer lugar, que el ministro se atribuyese como "éxito" la reforma del artículo 49 cuando fue una iniciativa pactada por las personas con discapacidad, pero también se ha mostrado sorprendida de que a pesar de los "varapalos" del PSOE en las urnas, los socialistas sean "incapaces de volver al raciocinio y al sentido común". "Tienen un Gobierno que no suma, que les está dividiendo y que además tiene un tablero político en Cataluña", ha sostenido para posteriormente augurar que probablemente "no les importe" si finalmente el candidato del PSC, Salvador Illa, no logra gobernar en la Generalitat, si Pedro Sánchez sigue gobernando en Madrid. "¿No se dan cuenta de que están maniatados por el independentismo?", ha preguntado. Al hilo de esta cuestión, ha pedido "volver al sentido común y al sentido de lealtad a la Constitución" y ha reprochado a Bolaños que suba a la tribuna como si fuese a "solucionar todos los problemas" cuando es el "protagonista" de los problemas que tiene el Gobierno de España y el que "maneja todos los hilos turbios de este país". "Usted ha sido uno de los artífices del 'sanchismo', llegaron en 2017 con ganas de desconectarse del PSOE clásico y hacer historia con la creación del Sanchismo", ha sentenciado. ¿DÓNDE ESTÁ LA ÉTICA DEL PP? De su parte, Bolaños, ha utilizado su último turno de palabra para reivindicar la labor del Ejecutivo y ensalzar la "ética" de los socialistas frente a un PP que hasta el año 2018, según ha dicho Bolaños, no tuvo código ético. "30 años sin código ético, igual eso explica algunas de las actuaciones que sufrieron en su partido durante décadas", ha ironizado. Y ha finalizado su intervención haciendo una comparación sobre qué prefieren los españoles, si las medidas y los "avances" que aprueba el Gobierno o a un PP "de la mano" de Vox. "Un PP que tiene un discurso intercambiable con Vox no representa nada la sociedad española de hoy", ha sentenciado.

Compartir nota: Guardar Nuevo