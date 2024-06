Antonio Martín sobre la retirada de Sergio Rodríguez: "Se va un 'Mickey Mouse' de esto"

Madrid, 19 jun (EFE).- Antonio Martín, presidente de la ACB, se refirió a las retiradas de Rudy Fernández y de Sergio Rodriguez, jugadores del Real Madrid, y en el caso del segundo de ellos consideró que se va "un 'Mickey Mouse' de esto" en la medida en que cree que tiene una "magia especial".

"Yo decía que no hay que abrir en exceso el grifo de la nostalgia, pero ahora voy a reivindicar que hay que hacerlo y además a lo bestia. Se va magia, se va un Mickey Mouse de esto. Además se va Rudy, que ha sido una especie de referente para muchísimos jugadores y muchísima gente. Es parte de un ciclo, pero asumirlo cuesta. Hay gente que viene joven por detrás que tiene capacidad para ser Mickey Mouse o Rudy, pero el primer golpe te lo llevas. Con 'Chacho' todos podíamos tener sospechas de que podía pasar, pero hay jugadores que tienen una magia especial. Y en el caso de estos dos lo vamos a notar", dijo.

"No sé si se cierra un ciclo, porque a mi en esto de la generación de talento y la sorpresa de jugadores que explotan no me gusta hablar de ciclos. Pero sí, son dos adioses que a mi no me hacen ninguna gracia", manifestó durante la presentación del nuevo balón Wilson que se utilizará en la Liga Endesa la próxima campaña.

Sobre él éxodo de jugadores hacia el baloncesto universitario estadounidense, indicó: "Hay que separar la liga universitaria, Overtime y la NBA. El intentar o el tratar de parar lo que un jugador considera su desarrollo profesional me parece que no tiene mucho sentido. Otra cosa es cuando el respeto hacia mis 18 clubes con el esfuerzo que hacen con sus canteras, que es muy grande, no se tiene. En ese sentido no me gusta la manera de extraer ese talento".

"Me siento muy orgulloso de que en España haya tanto jugador que resulte atractivo para el mercado americano, pero las organizaciones con un ámbito de acción internacional o más global deberían sentarse con la actitud necesaria para llegar a acuerdos que tengan sentido. No quiero decir que a los jugadores se les deba exigir que manejen su carrera profesional de una manera o de otra, pero lo que sí estoy exigiendo es que el señor que ha invertido muchísimo dinero en sacar a un jugador tenga una recompensa distinta de lo que hasta ahora tiene", defendió.

Por otro lado hizo balance de la temporada recientemente concluida: "Aquí nada es artificial. Que el Unicaja haya sido campeón de la liga regular y que el Murcia haya estado en el playoff final es un indicativo de por qué tiene ese nombre y esa atracción que tiene la competición. Estamos muy contentos".

"Las audiencias han mejorado mucho con respecto al año pasado, aunque creo que tenemos que seguir trabajando a la hora de generar una comunidad transversalmente en lo analógico, lo digital y lo presencia. Somos pocos pero con muchas ganas. A simple vista para mi ha sido una temporada satisfactoria", completó. EFE

cmg/asc