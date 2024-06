Rull dice que no puede forzar a nadie a presentar candidatura, pero recuerda que el plazo se acaba el 25 de agosto

El nuevo presidente del Parlament catalán, Josep Rull, ha dicho que no puede forzar a nadie a presentar su candidatura tras el rechazo del candidato socialista, Salvador Illa, a hacerlo el próximo 25 de junio, y ha recordado que ya contempla activar el "acto equivalente", el mecanismo que abre la cuenta atrás para la repetición electoral si no hay presidente de la Generalitat en dos meses. En una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, ha asegurado que respetará la decisión del primer secretario del PSC, Salvador Illa, y del diputado de Junts, Carles Puigdemont, en caso de no querer presentar aún candidatura, y ha recordado que en todo caso tienen de margen hasta finales de agosto. "La cuenta atrás empieza la semana que viene y el plazo se acaba el 25 de agosto", ha apuntado Rull, que la tarde del miércoles comparecerá para explicar su propuesta final de investidura, después de que Illa anunciase el martes que necesita "más tiempo" para armar "una mayoría progresista" con ERC y los comunes que apoye su investidura. MODIFICAR EL REGLAMENTO Tras reivindicar la legitimidad y representatividad de la actual Mesa, ha defendido una modificación del reglamento del Parlament para buscar "el máximo nivel de cobertura jurídica" al voto de los diputados que residen en el extranjero. Así, ha pedido criterio a la secretaría general del Parlament ante una eventual modificación de dicho reglamento: "Lo priorizaré con todas las consecuencias". Este jueves tiene previsto visitar a Puigdemont en Bruselas (Bélgica), el viernes se desplazará hasta Ginebra (Suiza) para reunirse con el diputado de ERC Ruben Wagensberg y el domingo en Prats de Molló (Francia) con el exconseller Lluís Puig. También espera concretar el debate de las retribuciones de los diputados este julio, al esgrimir que el Parlament debe ser ejemplar en estas cuestiones, y ha avisado de que "no es aceptable" que el líder de Vox, Ignacio Garriga, cargara gastos personales a cuenta del grupo parlamentario, pese a no querer avanzar posibles consecuencias. SÁNCHEZ Y FINANCIACIÓN Además de avisar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "depende" de Junts en Madrid, le ha pedido que no ignore esta cuestión, negando que esto sea una amenaza de Puigdemont. En materia de financiación, ha asegurado que se necesitan consensos sólidos en esta cuestión y ha defendido un sistema que se parezca al concierto económico vasco: "Sacar a Cataluña de la Lofca, del 'café para todos', y buscar una relación bilateral".

Compartir nota: Guardar Nuevo