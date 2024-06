La Junta reta a Espadas a hacer "frente común" en Andalucía contra la financiación "singular" para Cataluña

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha retado este martes al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a hacer "frente común" desde Andalucía contra la promesa del Gobierno de la Nación de una financiación "singular" para Cataluña en lugar de "aplaudir los ataques de Pedro Sánchez" a nuestra comunidad autónoma. Sanz se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, tras ser preguntado por las declaraciones de Espadas en las que apostaba por "hacer compatible la singularidad de Cataluña con la de cada territorio" en la reforma de financiación. En su opinión, la propuesta de Sánchez y la vicepresidenta María Jesús Montero "va a perjudicar claramente a Andalucía porque ya no va a existir igualdad de oportunidades con los privilegios que se le pretenden otorgar a Cataluña en materia de financiación", a lo que se suma el hecho de que el actual sistema de financiación "quita todos los años a Andalucía 1.500 millones de euros", lo que supone que Andalucía ha "perdido 14.000 millones" desde que el modelo entró en vigor. "¿Por qué Cataluña es singular y Andalucía no es singular? ¿Es que aquí no tenemos historia?", se ha preguntado el 'número dos' del Gobierno andaluz, que ha defendido que la nueva financiación debe garantizar "igualdad de oportunidades y establecer parámetros equiparables al conjunto de las comunidades autónomas" en vez de convertirse en un "cheque al independentismo a cambio de mantenerse en el poder". Tras censurar que el Gobierno de Sánchez "asfixia a la Junta" no realizando las entregas a cuenta por 150 millones de euros al mes desde enero, Sanz ha insistido en que "estrangular a comunidades como Andalucía para privilegiar a otras es un castigo que sin duda alguna es absolutamente inaceptable y una gran ilegalidad", por lo que la Junta "va a dar la batalla política y, de llevarse a efecto, estudiaremos todas las vías jurídicas" contra una medida que "rompe principios constitucionales" como la solidaridad interterritorial y la igualdad de oportunidades. "A cambio de siete votos para mantenerse en el poder no se puede jugar con el conjunto de los españoles y romper principios fundamentales porque se está atacando a derechos de los ciudadanos porque se están atacando a las posibilidades de desarrollo de una comunidad autónoma frente a otra", ha insistido el consejero, que ha advertido de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se ejecutan "al 20%" en Andalucía mientras que en Cataluña lo hacen "casi al 80%". A su juicio, la propuesta de financiación "singular" para Cataluña "es absolutamente inaceptable y no se puede entender la actitud de los socialistas andaluces de estar aplaudiendo a Pedro Sánchez, cuando lo que se está atacando es Andalucía". "Tendríamos que hacer un frente común en Andalucía para exigir respeto a Andalucía porque lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez es una falta de respeto y un ataque sin precedente a Andalucía", ha añadido Sanz, que ha pedido "coherencia" a Espadas en lugar de votar en contra en el Senado a un fondo de nivelación transitorio para compensar a las comunidades infrafinanciadas como Andalucía. "Cuando se trata de hablar, se puede hablar lo que se quiera, pero cuando se trata de votar y dar la cara para defender Andalucía, en el Senado votan contra Andalucía, por lo tanto el señor Espadas no tiene ninguna credibilidad", ha añadido antes de advertir de que "en estos momentos o se está con Andalucía o se está con Pedro Sánchez, que es el presidente más antiandaluz de la historia".

Compartir nota: Guardar Nuevo