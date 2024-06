El Parlament balear toma en consideración la derogación de la ley de memoria democrática propuesta por Vox

El Parlament balear ha tomado en consideración este martes la proposición de ley de Vox --con 33 votos a favor, 22 en contra y una abstención-- para derogar la ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares. La misma contempla, además, la disolución de cuantas comisiones, organismos e instituciones de carácter público hayan sido creadas a raíz de la ley; la derogación de todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto, y la eliminación del apartado por el que se aprueba el texto refundido de la ley de subvenciones. El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha sido el encargado de defender la iniciativa, reprochando a los socialistas que "lo primero que deberían hacer, antes de realizar leyes de memoria, es pedir perdón por su parte de responsabilidad en el inicio de la Guerra Civil y en la represión posterior del bando republicano". "Son el único partido heredero de aquel periodo y el único en esta Cámara que tiene las manos manchadas de sangre", ha sentenciado, achacando a los representantes del PSIB que, "antes de colocar cartelitos --en referencia a las fotos de personas asesinadas que han colocado en su bancada--, deberían empezar a pedir perdón". Así, ha avisado que "detrás de todas esas muertes, y de las muertes de la otra parte, hay hechos dramáticos", y ha acusado al PSOE, de "imponer el silencio sobre unas víctimas". "Podrán intentar falsear la historia, pero no conseguirán volver a enfrentar a los españoles de forma violenta", ha concluido el parlamentario de Vox. La siguiente en intervenir ha sido la diputada del PP Cristina Gil, quien ha defendido que, "aunque se derogue la ley balear, habría conformidad con los tratados e instrumentos internacionales, garantizando la legislación estatal". Por ende, ha opinado, la derogación "no tiene mayores consecuencias". "Dicen que el PP aceptó la ley de 2018 (la balear), pero es que la ley estatal es posterior, de 2020, y ahora tenemos tres leyes --la estatal, la de Baleares y la ley de fosas--. Esto, ha argumentado Gil, provoca "duplicidad en el concepto de víctima, en el reconocimiento y reparación, o en las oficinas de víctimas y portales webs sobre memoria", entre otros aspectos que ha enumerado. "No engañen, el reconocimiento queda garantizado por este Govern, por la Constitución, por la ley estatal de memoria democrática y por la ley de fosas", ha finalizado. Por parte del PSIB, el diputado Omar Lamin ha iniciado su intervención agradeciendo la presencia de distintos representantes de entidades memorialistas en el debate. Seguidamente, ha destacado la "importancia de la memoria" como un "acto de justicia y responsabilidad". "Los únicos que tienen las manos manchadas son los de Vox, que no desaprovechan ninguna oportunidad de derrochar la democracia y libertad de esta tierra", ha lamentado el socialista, quien ha censurado que "los ultras de Vox vengan a hacer una revisión negacionista y edulcorada de la historia". Si siguen en "esta deriva ultra", ha continuado Lamin, el PSIB estará "delante defendiendo los derechos humanos en mayúsculas, no como el PP", ha avisado. "Hoy el PP traiciona a las víctimas y abre la puerta a los totalitarismos; la peor cara de la derechita cobarde", ha finalizado Lamin, sentenciando que los 'populares' "se han dejado comprar" por Vox. Tras concluir el socialista su intervención, el presidente, aludiendo a la "neutralidad de la Mesa", ha expulsado a Mercedes Garrido y Pilar Costa de la sala, a quienes ha avisado varias veces por tener fotografías de Aurora Picornell y otras mujeres asesinadas en sus asientos. Continuando después con el debate de la propuesta de Vox, la diputada de MÉS per Mallorca ha cuestionado el comportamiento de Le Senne y, ante la aprobación de la propuesta de Vox, ha sentenciado que, "por justicia y memoria a las personas asesinadas, por estima a este país y su futuro", su grupo "nunca estará de acuerdo con la derogación". "Siempre estaremos en el lado correcto de la historia", ha reivindicado la diputada, quien ha dedicado su turno de réplica a leer en voz alta algunos nombres de personas asesinadas. Toda la bancada de la izquierda se ha puesto en pie al finalizar su intervención. En la misma línea se ha expresado la parlamentaria de Més per Menorca, Joana Gomila, quien ha lamentado, además, que "Vox dicta y el PP ejecuta".

Compartir nota: Guardar Nuevo