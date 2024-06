Sumar defiende que Cataluña tenga una financiación singular, dado que así lo fija su Estatuto de autonomía

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha apoyado que Cataluña cuente con una financiación singular, como aboga el PSOE, dado que así se recoge en el Estatuto de autonomía vigente en esta comunidad. Asimismo, ha defendido que esa condición específica para Cataluña es compatible con una mejora del sistema, que ya está obsoleto, y corregir la infrafinanciación que sufre, por ejemplo, la Comunidad Valenciana como demanda Compromís. También ha desgranado que es necesario avanzar en una reforma fiscal que potencie los ingresos dirigidos a los servicios públicos. En rueda de prensa, Urtasun ha remarcado que, por medio de los 'comunes', siguen empujando para que la mayoría de izquierda en Cataluña pueda lograr un acuerdo para la investidura, al recalcar que Sumar siempre ha defendido actualizar el modelo de financiación y mejorar el conjunto de los recursos que reciben el conjunto de las autonomías. EL AUTOGOBIERNO CATALÁN FIJA ESE ESTATUS DE FINANCIACIÓN Y dentro de esa posición, ha ahondado, es "lógico" que Cataluña cuente con una singularidad "reconocida" en su Estatuto, que debe ser atendido en lo relativo a esta cuestión y el desarrollo de su autogobierno. De hecho, ha remarcado que esa condición especial de financiación no ha sido desarrollada nunca pese a estar en la norma estatutaria. No obstante, Urtasun ha desgranado que en paralelo a lograr un sistema de fiannciación justo, las comunidades se deben comprometer a una buena gestión de sus competencias tributarias, al agregar que "jamás" han estado a favor de eliminar el impuesto de Patrimonio o Sucesiones. Por tanto, los 'comunes' exigirán un "bueno uso" tanto de recorsos como de competencias. Respecto a las críticas del candidato de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha manifestado que Sumar tiene claro que el objetivo es evitar la repetición electoral en Cataluña y la única vía para eso es conseguir un Govern progresista, al ser el único que reúne los apoyos suficientes. El también titular de Cultura, cuestionado sobre si ese estatus singular casa con la ideología de izquierda, ha proclamado que el autogobierno catalán es así y que no hay "solidaridad mayor" que blindar una correcta financiación de servicios públicos. SU POSTURA ES COMPATIBLE CON LA DE COMPROMÍS Preguntado por las críticas de Compromís, que llegó a decir que dejaría de apoyar al Gobierno si acomete una financiación singular en Cataluña sin atender a la situación de la Comunidad Valenciana, Urtasun ha respondido que es perfectamente compatible dar ese estatus propio a Cataluña con erradicar la financiación valenciana. A su vez, Urtasun ha marcado como prioridad de la formación de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado el mantenimiento de los impuestos especiales a la banca y las energéticas, dado que el crecimiento económico del país debe conllevar también un reparto "justo" de los beneficios extraordinarios que han logrado estas entidades. POSTURA DE SUS ALIADOS De esta forma, Sumar ha expresado claramente su apoyo a la financiación singular de Cataluña respecto a otras formaciones aliadas como IU o Más Madrid. Esta mañana la coportavoz delegada de IU, Amanda Meyer, ha afirmado que su formación estará de acuerdo con una reforma de la financiación autonómica para el conjunto del Estado, no solo para Cataluña, y que el nuevo modelo deberá garantizar "cohesión y solidaridad". Por su parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado que la reforma de la financiación autonómica debe garantizar la "equidad" y preservar que "no hay ciudadanos de primera y de segunda". Por tanto, ha remarcado que el debate para cambiar el modelo debe ser "colectivo" entre todas las comunidades autónomas.

