Archivan la investigación por el vuelco de un vehículo militar blindado en Viator (Almería) con siete heridos

El Tribunal Supremo ha avalado el sobreseimiento definitivo de la investigación penal abierta para esclarecer el accidente en el que siete militares resultaron heridos, cinco de ellos de carácter leve, tras el vuelco fuera de pista de un vehículo BMR en el desarrollo del ejercicio 'Copex 23' en el campo de maniobras de la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería) el 9 de mayo de 2023. En su resolución, la Sala de lo Militar ha rechazado el recurso de casación impulsado por uno de los afectados al considerar que el juez instructor ha razonado adecuadamente, a partir de la prueba pericial y testifical practicada, la ausencia de responsabilidad penal ante los hechos investigados. La sentencia, consultada por Europa Press, incide en los fundamentos de las resoluciones recurridas en los que se especifica que el propio juez instructor del Juzgado Togado Militar de Melilla, de donde era la unidad desplazada para las maniobras, acudió hasta el lugar de los hechos dos días después del siniestro para comprobar la situación del terreno y hacerse "una idea real y concreta" sobre cómo se produjo el accidente. Las evidencias llevaron al instructor a sobreseer definitivamente el caso al "no apreciar culpa o negligencia" de los intervinientes en el accidente, para lo que tuvo en cuenta el testimonio del sargento que ejercía como jefe de vehículo, quien "desde su privilegiada posición" en el carro de combate, que le otorgaba un "ángulo de visión total" sobre el accidente, determinó las diferentes causas que llevaron al mismo. En concreto, detalló que el vehículo blindado perdió su estabilidad "por la gravilla que había sobre la pista", lo que se sumó a las "condiciones de polvo y ambientales" que dieron lugar a una "escala visibilidad", ya que el vehículo circulaba a una velocidad "no superior a 30 kilómetros por hora". Dichos aspectos fueron corroborados además por el informe técnico del subsector de tráfico de la Guardia civil de Almería, emitido apenas dos semanas después del accidente, en el que se establecía como "factores desencadenantes" del siniestro "la velocidad unido a la gravilla del terreno" así como la "gran cantidad de irregularidades en el camino terrizo". A estos aspectos, según el informe del Instituto Armado, se unieron el "excesivo ángulo de giro a la salida del camino rasante en curva a la izquierda", lo que "unido a las condiciones de maniobras militares" provocó que el conductor perdiera el control del vehículo. El accidente se produjo minutos después de las 12,00 horas del 9 de mayo de 2023 en el campo de maniobras dependiente del Mando de Adiestramiento y Doctrina (Madoc) de la base militar de Viator (Almería), donde a la Compañía 1ª del Tercio Gran Capital de la Legión de Melilla se le asignó un vehículo militar BMR para la realización de unas maniobras. Así, en el transcurso de dichos trabajos el blindado volcó cuando realizaba una simulación de ataque a una posición defensiva. En concreto, el referido vehículo dio una vuelta y media sobre sí mismo saliendo de la pista por la que circulaba, cuando el conductor del mismo realizó un giro y perdió el control. Desde el Estado Mayor de la Defensa especificaron que en el vehículo siniestrado viajaban once personas, aunque solo siete resultaron heridas y trasladadas Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

