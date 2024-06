Matute cree que se "afianza el cambio de ciclo" en Euskadi y se rompe "la profecía del fin de la burbuja de Bildu"

El diputado de EH Bildu en el Congreso de los Diputados Oskar Matute ha considerado que con los resultados electorales de este domingo se "afianza el cambio de ciclo" en Euskadi y se rompe "la profecía" que hablaba del "fin de la burbuja de EH Bildu". En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el representante soberanista ha analizado los resultados de las elecciones europeas de este domingo en las que EH Bildu, integrado en la coalición Ahora Repúblicas, ganó los comicios en Euskadi, con el 26,4% de los votos, seguido del PSE, con el 25,92% de sufragios. Matute, que ha valorado el resultado electoral, ha considerado que el "marco comparativo real son las elecciones de 2014", y ha advertido que la abstención sigue siendo "altísima". "Desde la izquierda, más allá de los resultados satisfactorios que hayamos podido obtener EH Bildu y de la satisfacción que podamos tener, creo que hay un elemento de preocupación. Es decir, las izquierdas no hemos sido capaces en el conjunto del continente europeo de movilizar a toda una población", ha lamentado. En este contexto, se ha referido a los resultados obtenidos por 'Se acabó la fiesta', de Alvise Pérez, "un fenómeno que no es nuevo, que bebe mucho de políticas que se basan en los bulos, en la difamación y en la generación de marcos ficticios pero que generan altos niveles de crispación". "Ha llegado al Estado Español y no es una buena noticia", ha añadido. Asimismo, y pese a mostrar su satisfacción por el triunfo de EH Bildu en Euskadi, ha advertido que "no es una competición deportiva en la que lo importante es el resultado, sino ver qué fuerza y qué palancas tenemos a nuestro alcance para poder traccionar las políticas que queremos hacer". "En lo que tiene que ver con Euskal Herria, plenamente satisfechos. De hecho, se rompe esa especie de profecía que mucha gente viene señalando desde hace tiempo sobre el posible fin de la burbuja de EH Bildu. Creo que se afianza una lógica política que veníamos sosteniendo que tiene que ver con el cambio político, con el cambio de ciclo en este país", ha argumentado.

