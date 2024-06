Tellado llama a "todo el mundo" a votar para decidir "el futuro que quieren para España y para Europa"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acudido a votar este domingo a su colegio electoral en Ferrol, desde donde ha llamado a "todo el mundo" a participar en los comicios al Parlamento Europeo y decidir "el futuro que quieren para España y para Europa". Así se ha pronunciado Tellado ante los medios tras depositar su papeleta en el CEIP Cruceiro de Canido, donde ha estado acompañado del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. El portavoz de los populares en la Cámara Baja ha criticado que "algunos" se pasasen "toda la campaña electoral pidiendo a la gente que no participase". Frente a ellos, ha llamado a "que vote todo el mundo, que voten lo que quieran, pero que voten". Y es que, tal y como ha asegurado Miguel Tellado, lo que sucede en Europa "no es ajeno" y "afecta en el día a día a las vidas de todos". "Europa está mucho más cerca de lo que los españoles creemos y por lo tanto lo que esperamos desde el PP es que haya una gran participación, que los ciudadanos acudan a las urnas, que voten de forma masiva y que decidan libremente el futuro que quieren para España y para Europa", ha subrayado. AGRADECE A "TODOS" LOS IMPLICADOS El dirigente popular ha aprovechado para agradecer a "todas las personas que hacen posible el normal desarrollo de esta jornada", tanto a los miembros de las mesas distribuidas "por toda la geografía española" como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los interventores y apoderados "de todos los partidos". Su trabajo, ha añadido, es importante "para que la democracia funcione, los ciudadanos hablen y decidan el futuro de Europa durante los próximos cinco años". En este sentido, Tellado ha recalcado que "es importante que España tenga una voz fuerte en Europa". Así, considera que "cuanto más legitimado esté el resultado", el país tendrá "más voz, más fuerza y más peso y podrá defender mejor" sus intereses en Bruselas. "En estas elecciones hay que pedir a la gente que vote con optimismo y no con resignación, porque en nuestras manos está el futuro de Europa y también el futuro de España. No dejemos en manos de otros las decisiones importantes", ha proclamado el portavoz del PP en el Congreso.

