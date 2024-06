Puente señala que "no hay plebiscito", le preocupa la falta de fortaleza de Sumar y los partidos a la derecha de Vox

El secretario general del PSOE de Valladolid y ministro de Transportes, Óscar Puente, ha insistido en que las elecciones europeas han demostrado que "no hay plebiscito", aunque ha reconocido que le preocupa la falta de fortaleza de Sumar, con quien el PSOE forma coalición de Gobierno, a lo que ha sumado los partidos que se sitúan a la derecha de Vox, en referencia a 'Se Acabó la Fiesta'. En la sede del PSOE de Valladolid ubicada en la calle Santa Lucía, Puente ha señalado que este resultado de las elecciones europeas deja al PSOE "satisfecho" porque se han quedado "cerca" de su objetivo. "Aunque no tan cerca como hubiéramos querido", ha lamentado. "El PSOE ha logrado un buen resultado en unas circunstancias tremendamente complicadas", ha defendido el ministro, quien ha destacado que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez es "probablemente" el Ejecutivo de la UE que "mejor" resultado ha obtenido de todos los partidos de Gobierno de Europa. Para Puente, el PSOE "ha resistido muy bien y a un nivel muy alto". "No hay plebiscito, vamos a seguir gobernando y con la hoja de ruta muy marcada", ha garantizado. Tras este primer análisis, Óscar Puente ha señalado que algunos de los datos son "complejos y preocupantes" y se ha referido, en concreto, a las fuerzas que se sitúan a la izquierda del PSOE "fragmentadas y enfrentadas", en referencia a Podemos y Sumar. "Esto nos preocupa porque gobernamos en coalición, necesitamos unos socios que estén más fuertes", ha señalado. Del mismo modo ha mostrado su preocupación por el surgimiento de partidos que se ubican a la derecha de Vox como 'Se Acabó la Fiesta'. "A ver hasta dónde llega, pero es preocupante". "El PP debería reflexionar, su estrategia de crispación no sirve para crecer mucho, los votos que han logrado son los suyos más los de Ciudadanos, el PP no ha logrado reforzarse de manera significativa y debería analizar si con su discurso se lleva a que haya más partidos extremistas a su derecha de los que había antes", ha concluido. "El PSOE está fuerte, sigue adelante y Pedro Sánchez es el presidente que los españoles quieren", ha zanjado.

