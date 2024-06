Abuchean a Sánchez y a Begoña Gómez a la salida del colegio electoral y les llaman "traidor" y "corrupta"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer Begoña Gómez han sido abucheados y han recibido insultos como "traidor" y "corrupta" a la salida del colegio electoral esta mañana de domingo tras votar para las elecciones europeas. Frente al Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo del distrito de Moncloa en Madrid, un grupo de personas han desplegado una pancarta de grandes dimensiones en la que se leía: 'España ya no es una democracia. Empieza a ser una dictadura' sobre un fondo con la bandera de España. En la pancarta había un retrato de Sánchez con bigote, que emulaba a Hitler. Tanto a la entrada como a la salida del colegio electoral han sido increpados y también han recibido algunos ánimos y aplausos con gritos de "presidente", "presidente". El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha contestado en redes sociales a uno de los vídeos en el que aparece la pancarta anteriormente citada, indicando que a Sánchez no le representa ese cartel. "La mayor prueba de que Pedro Sánchez no tiene nada que ver con el que se ve en la pancarta, es que si verdaderamente fuese así, ellos le votarían en vez de estar montando el numerito contra él a la puerta de su colegio electoral", ha publicado Puente en la red social X.

Compartir nota: Guardar Nuevo