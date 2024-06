El Molinón y la racha de Manolo González, claves del primer asalto

Gijón/Barcelona, 8 jun (EFE).- El Sporting de Gijón apuesta por la efectividad de su estadio para encarrilar la eliminatoria de ascenso ante el Espanyol, un equipo que ya perdió esta temporada en su visita a El Molinón y que vuelve con la moral alta tras no haber perdido en los once partidos que ha dirigido el entrenador Manolo González.

Clasificado para el "play off" desde la quinta posición, el equipo asturiano llega con un balance positivo sobre el resto de clasificados, ya que en su campo ganó tanto a Eibar como a Espanyol y Real Oviedo, con los que empató en sus respectivos estadios, detalles que el entrenador Miguel Ángel Ramírez pone como ejemplo de que puede competir contra cualquier rival.

FInalmente ha podido entrar en la convocatoria el centrocampista Nacho Méndez, tras perderse las últimas jornadas por lesión, aunque parece complicado que vaya a entrar en el once inicial.

Precisamente, el centro del campo es la línea que plantea mayores dudas, con la opción de varios futbolistas para una plaza, la de acompañante de Rober Pier, quien parece seguro mientras que Nacho Martín, Roque Mesa, Christian Rivera y, en menor manera, Nacho Méndez, son alternativas para la otra.

En el último entrenamiento se despejaron las dudas con respecto a otros jugadores que arrastran molestias como Izquierdoz, Queipo o Djurdjevic, el primero de los cuales sí entró en la citación, a diferencia de los otros dos, que realizaron trabajo específico y al margen del grupo.

El Sporting saltará al campo con el pleno respaldo de sus aficionados, que prácticamente lo llenarán. Un apoyo que ya se dejó sentir este sábado en el entrenamiento a puertas abiertas, al que acudieron alrededor de 7.000 aficionados, la víspera de uno los partidos más importantes de las últimas temporadas para los rojiblancos.

El Espanyol, a su vez, acude al duelo con confianza en la calidad de su plantilla y en la historia de su institución, así como con la intención de no guardarse nada para el partido de vuelta.

El objetivo del cuadro catalán era ascender de forma directa, pero no ha podido terminar entre los dos primeros de la tabla. En cualquier caso, el vestuario afronta esta recta final como una oportunidad y no como un castigo. Futbolistas y cuerpo técnico asumen que el objetivo imperativo es regresar a Primera.

Los catalanes llegan con la moral alta tras no haber perdido en los once partidos que ha dirigido el entrenador Manolo González. Los jugadores destacan que la solidez defensiva puede ser clave en el "play off".

De todos modos, el equipo destaca la fortaleza que presenta habitualmente el Sporting. Desde el bloque blanquiazul insisten en que en estos cruces no hay favoritos y apuestan por mantener la tensión competitiva hasta el último segundo de la eliminatoria.

Los de Manolo González fueron derrotados en tierras asturianas en el presente curso, pero en las cuatro visitas anteriores el balance fue de dos empates y dos triunfos para los periquitos. No es un desplazamiento en el que históricamente el anfitrión sea el claro dominador.

Por otra parte, el cuerpo técnico no podrá contar, salvo sorpresa en la convocatoria de esta tarde, con el centrocampista Pol Lozano al arrastrar molestias físicas. Tampoco estará el mediocentro Edu Expósito, lesionado de larga duración.

Alineaciones probables:

Sporting: Yáñez; Guille Rosas, Insua, Diego Sánchez, Cote, Rober Pier, Roque Mesa, Fran Villalba, Otero, Mario González y Gaspar Campos.

Espanyol: Joan Garcia; Omar El Hilali, Sergi Gómez, Cabrera, Brian Oliván; Jofre Carreras, Bare, Aguado, Melamed; Puado y Braithwaite.

Árbitro: Jon Ander González Esteban (Comité País Vasco).

Estadio: El Molinón

Hora: 21:00h. EFE

