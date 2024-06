Carro: "Me he abierto la tibia y no sé cuándo ni con qué"

Redacción deportes, 8 jun (EFE).- El madrileño Fernando Carro explicó su retirada de las semifinales de los 3.000 metros obstáculos de los Europeos de Roma tras una carrera accidentada que le hizo chocarse con una valla, que la tibia se le abriera y que le tuvieran que curar con cinco puntos.

Fernando Carro comenzó muy bien la carrera entre el grupo de cabeza pero a mitad de recorrido comenzó a sufrir y, tras quedarse cortado, se retiró en la última vuelta tras sufrir un tirón en un isquiotibial y chocarse con un obstáculo. Abandonó la pista en silla de ruedas con una herida en la tibia de la pierna izquierda.

"A mitad de carrera se ha caído un rival, he tenido que dar un doble salto y me ha dado un tirón en el isquio. Me ha sacado de carrera y he empezado a ir crispándome hasta que cuando he llegado al obstáculo no he tenido fuerzas para levantar la pierna y me lo he llevado por delante. Es la primera vez que me pasa, ser yo el que me choco con el obstáculo", explicó Fernando Carro, en la zona mixta del Estadio Olímpico de Roma.

"Estoy bien. Ahora van a saturarme la pierna. El tatuaje de la pierna ha parado la herida y volveremos a pelear. Estoy más fastidiado anímicamente. No sé ni lo que ha pasado. Me he abierto la tibia y no sé cuándo ni con qué. Si ha sido con un clavo de un rival o si al saltar la ría. Me han dado cinco puntos de sutura”, concluyó. EFE

