Trapero: "Yo sentí que estaba en la cárcel; olía la cárcel en la terraza de mi casa"

Madrid, 10 abr (EFE).- El director general de la policía de la Generalitat y exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha declarado que durante el proceso judicial al que se le sometió por el 1-0 temió ser encarcelado y sentenciado.

"Sentí que estaba en la cárcel. Olía la cárcel desde la terraza de mi casa”, ha asegurado Trapero, que fue destituido como responsable de los Mossos en aplicación del artículo 155, en una entrevista en Hora 25.

“Me sentía muy ultrajado. Se me insultaba cada día. Se construyó un personaje que no era real, no se correspondía con quien soy, cómo siento, cómo vivo”, ha lamentado.

El exjefe de los Mossos d’Esquadra ha considerado que "hay castigos gratuitos", que él lo vivió y "les ha pasado a otras personas". "Y a algunos se los han llevado por delante”, ha dicho.

Confesó que su condena era cuestión de tiempo: “Pensaba que mi vida a partir de ese momento iba a ser una larga procesión por los juzgados”.

Por ello hizo todos los preparativos en caso de ingresar en prisión, pese a estar convencido de que el trabajo de los Mossos durante el 1-O fue correcto.

En cuanto a los que sostienen que el imán de Ripoll no murió en la explosión de Alcanar, Trapero ha señalado que "no es compatible con la vida encontrar un trozo de esternón en la pared". EFE