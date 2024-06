Los representantes del PSOE balear en la comisión de investigación por el caso mascarillas abandonan la sala

Los representantes del PSIB-PSOE en la comisión de investigación del Parlament por el caso mascarillas han abandonado la sala tras su exposición de conclusiones. "Nos iremos ahora. Somos demócratas y haremos las cosas como las tenemos que hacer", ha expresado el portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, después de tildar de "cobarde" al PP. "La cobardía es la que hacen ustedes. Mienten. El PP tiene un problema porque no acepta la democracia y mientras vaya con la ultraderecha todo el tiempo de la mano, no respetará las reglas del juego", ha sentenciado el socialista. Igualmente, ha reprochado a los 'populares' que provoquen que "el país sea cada vez peor, a base de bulos y noticias fake". "No permitiremos que la gente decente se amedrante ante ustedes", ha repetido el socialista, acusando también al PP de "ocultar" noticias "para destruir a su adversario". Al respecto, ha agregado que para el PSIB "el PP era un rival con el que ir a las urnas, no un enemigo a destruir". Sobre las conclusiones de la comisión, Negueruela ha defendido que "la verdad es clara", que "la forma del contrato era correcta" y la reclamación "se hizo en tiempo en forma". "Nuestras conclusiones son claras. No han conseguido desvirtuar nada y queda claro que hacen bulos todo el rato", ha recriminado al PP, además de criticar que Vox "tiene las conclusiones escritas desde el primer día". Tras su exposición de 15 minutos, Negueruela y los diputados socialistas Mercedes Garrido, Ares Fernández, Pilar Costa y Carles Bona han abandonado la sala. Ante este escenario, el portavoz del PP en la comisión, José Luis Mateo, ha afeado al portavoz socialista que es "un cobarde". "Es incapaz de escuchar las conclusiones, es un espectáculo bochornoso", ha afirmado el 'popular'.

