Etxeberria cree que la eliminatoria ante el Oviedo está "abierta"

Eibar (Gipuzkoa), 7 jun (EFE).- El entrenador del Eibar, Joseba Etxeberria, ha declarado este viernes que la eliminatoria de la promoción de ascenso a Primera ante el Oviedo está "abierta" y no tiene un favorito.

El técnico armero ha afirmado, en rueda de prensa, que el hecho de jugar su tercera promoción de ascenso consecutiva puede ayudar al Eibar, pero "no tiene por qué ser determinante"·.

"Todos somos conscientes de lo que hay en juego. Nos da energía saber que ese segundo partido va a ser en Ipurua. No puedo hablar de la sensación de las dos últimas temporadas porque no estaba dentro, pero de la actual a mí sí que me gusta lo que veo", ha declarado.

El Eibar se enfrentó hace cinco días en Ipurua al Oviedo al que ganó por 4-3 y del que Etxeberria ha dicho que se parece a su equipo en bastantes cosas, sobre todo en la fase ofensiva.

"Queremos traer un buen resultado, si podemos ganar, mejor, pero la eliminatoria es a ida y vuelta. También somos conscientes de que aunque no podemos esperar al segundo partido, el Eibar en Ipurua es muy fuerte", ha advertido.

En su opinión, será una eliminatoria muy igualada entre dos equipos que se conocen muy bien.

Ha elogiado al entrenador rival, Luis Carrión, de quien ha dicho que "ha demostrado el nivel que tiene y cómo actua sobre la base de los problemas que se van generando".

"Sabemos que va a haber un ambientazo en el Tartiere, llevan tiempo sin vivir un playoff sabiendo que es una ciudad muy futbolera y nos vamos a tener que enfrentar también a éso, pero creo que el equipo está muy mentalizado", ha agregado.

Etxeberria es consciente de que la baja de Jon Bautista es muy importante para el Eibar, pero ha recordado que en el último partido su equipo hizo cuatro goles y ha marcado 72 en toda la temporada, por lo que no puede preocuparse por una baja.

Por último dijo que su intención no es salir a especular en Oviedo y solo se podría plantear el empate si la eliminatoria es pareja y en los últimos minutos, "pero no a priori". EFE

