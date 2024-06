Díaz confirma que se comunica con Oltra "de vez en cuando" pero no revela si le ha propuesto unirse a Sumar

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha confirmado que se comunica "de vez en cuando" con la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra, pero no ha revelado si le ha propuesto unirse a su formación política, con la que Compromís va en coalición a las elecciones europeas. Así se ha expresado este viernes la también vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en declaraciones a los medios de comunicación en València, al ser preguntada por si ha hablado con Oltra tras el archivo de la investigación judicial, al no ver delito el juez en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada, y sobre si le ha propuesto unirse a Sumar. Al respecto, Díaz ha afirmado que este jueves se escribió con Oltra, ya que "de vez en cuando" se comunican, pero ha recalcado que nunca desvela las conversaciones privadas que mantiene con nadie. "No debo de hacerlo y todo el cariño para la compañera Mónica Oltra", ha zanjado Díaz.

Compartir nota: Guardar Nuevo