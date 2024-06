Comín (Junts) pide a Comuns no sumar sus votos al PP en la votación de la Mesa del Parlament

El candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha pedido a los Comuns no sumar sus votos al PP en el pleno de Parlament para impedir la configuración de una Mesa independentista. "Quiero pensar que los Comuns, en la votación del lunes, no harán lo que hicieron en el Ayuntamiento de Barcelona, que es juntar sus votos con el PP para facilitar o impedir una determinada Mesa del Parlament", ha destacado en rueda de prensa en Francia. Todo ello después de que, en una entrevista a Europa Press, haya avanzado que su formación contabilizará el voto de los tres diputados que permanecen fuera de España, Carles Puigdemont y Lluís Puig (Junts) y Ruben Wagensberg (ERC) --en su caso de baja médica-- en la constitución del Parlament, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha anulado su voto telemático. "La naturaleza no espera, vamos tarde", ha advertido también Comín en la presentación de las propuestas de su formación en materia de medio ambiente, que ha pedido que los costes de la transición energética y de la lucha contra el cambio climático se repartan de manera justa. LEY DEL CAMBIO CLIMÁTICO Tras reivindicar la aprobación de la Ley del Cambio Climático en este mandato, cree que el reto que tienen ahora por delante es su despliegue y hacer que se cumpla. Al preguntársele si estarían cómodos en el grupo de la Alianza Europea de los Verdes, ha reconocido que han tenido un porcentaje de coincidencia "muy alto" a la hora de votar en el último mandato. "Creo que está cera del 90%. Es una coincidencia muy alta, pero esto no significa que siempre hayamos estado de acuerdo en todo", ha añadido Comín, que ha insistido en que no tienen una decisión tomada al respecto y esperarán a ver como se configura el próximo Parlamento Europeo.

