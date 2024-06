Feijóo anima a votar en un mitin en Madrid en medio de una tormenta: "Los españoles no avalamos chanchullos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que los españoles son "gente decente" y no "avalan chanchullos". Por eso, ha animado a acudir a votar este domingo porque hay que elegir "entre la apología de la corrupción" o acabar con ella, tras la investigación a la esposa de Pedro Sánchez. A su entender, se trata de hacer de las elecciones "la mayor manifestación democrática de los últimos años yendo a votar por España y por Europa". "Vamos a resistir la borrasca y la tormenta. Y vamos a acabar el mitin cuando toque", ha proclamado Feijóo en un mitin en la Plaza de Callao de Madrid mientras los asistentes le gritaban 'presidente, presidente'. Conforme el chaparrón ha ido en aumento, más afiliados y simpatizantes han ido abandonado el acto --en el que han intervenido previamente la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida-- pero Feijóo ha querido continuar. "Aquí estamos, que no pasa nada. Aquí estamos dispuestos a resistir hasta el final", ha apostillado. Feijóo ha hecho una nueva llamada a la movilización poniendo el foco en los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al entorno de Sánchez. "Los españoles no avalamos chanchullos. Somos gente decente, nos cuesta mucho llegar a fin de mes. La mayoría de los españoles no saben lo que es un Falcon y, sin embargo lo pagan", ha exclamado. (HABRÁ AMPLIACIÓN))

