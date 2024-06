Ribera cree que el juez que cita a Begoña Gómez se salta la práctica habitual en campaña: "Es muy burdo"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones europeas de este domingo, Teresa Ribera, considera que el juez que ha decidido citar a declarar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se salta la pauta habitual de no tomar ninguna decisión que pueda interferir en una campaña electoral y, aunque evita hablar de prevaricación, señala que lo que está sucediendo es "muy burdo". Además, Ribera ve relación entre las decisiones que ha tomado el juez en el caso que afecta a Gómez y la falta de renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que acumula un retraso de más de cinco años y que achaca al Partido Popular, según ha indicado en una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press. En este sentido se pregunta "qué mensaje se manda cuando no se cuida esta renovación" y añade: "Nos encontramos estas decisiones que contrastan con lo que viene siendo práctica habitual hasta la fecha". "SORPRENDENTE Y RARO" Ribera también considera que el juez que instruye la causa se salta la recomendación del Tribunal Supremo de "no hacer prosperar causas en función de noticias de prensa no contrastadas", según ha afirmado e insiste en que es "sorprendente" y "raro" que tome la decisión de llamar a declarar a Gómez como investigada a solo cinco días de las votaciones "sin haber tomado testimonio a los testigos". La candidata socialista ha sido cuestionada sobre este asunto, después de que en la tarde del martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enviase una nueva carta a los ciudadanos --después de conocer la decisión del juez-- en la que señalaba que se estaba intentando interferir en el resultado de las elecciones y apuntaba hacia PP y Vox. Ribera ha evitado concretar si considera que el juez tiene interés electoral a favor de estas formaciones políticas pero ha acusado al director de comunicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez de "jactarse, todo ufano" de lo que había ocurrido. SE LES VOLVERÁ EN CONTRA Piensa que es "bastante lamentable" y cree que "se volverá en contra" de quienes piensan que este asunto es el centro de atención de los ciudadanos, cuando, a su juicio, hay que resolver problemas y no "enturbiar" y generar "dudas" sobre las instituciones. "La sociedad española no se merece esta campaña constante de cuestionamiento, irritación, polarización y ruido para esconder la realidad, que ha habido un resultado electoral el 23J distinto al que pensaban", ha señalado. Al ser interrogada directamente sobre si el juez está prevaricando, ha afirmado que quiere ser "extraordinaramiente prudente" al respecto pero sí ha indicado que lo ocurrido le parece "muy burdo". No obstante señala que las instituciones merecen respeto y todos los que forman parte de las mismas deben cuidarlas. MUCHAS LAGUNAS La candidata del PSOE asegura que confía en la Justicia pero hay algunas cosas que le resultan menos convincentes e incluso contradictorias. Aunque lo inscribe dentro de la normalidad subraya que por eso es tan importante la argumentación y la motivación de las decisiones, para poder entender por qué se interpreta el derecho en un sentido u otro. Insiste además que en este caso en concreto, la información disponible hasta el momento señala que hay "muchas lagunas" sobre como se ha interpretado o qué está ocurriendo para que se tome una decisión así. REPLICA A SUMAR: SÍ HAY SEPARACIÓN DE PODERES Además, ha replicado a las declaraciones de la candidata de Sumar, Estrella Galán que dijo que no había separación de poderes en España, señalando que sí la hay y apuntando además que cada cual debe ser escrupusolo y cuidadoso en el ejercicio de su responsabilidad. En todo caso dice que las "malas prácticas" en el Congreso, la carencia de funcionamiento normal de la Justicia con el retraso "exagerado" del CGPJ no son de lo más tranquilizador y no es algo bueno. Además, al ser interrogada sobre si hay 'lawfare' en España, ha señalado que "todo siempre es mejorable y hay cosas que hay que seguir mejorando en este país". EL PP NO GANARÁ POR 10 PUNTOS Sobre sus expectativas para las elecciones de este domingo 9 de junio, Ribera las ve como un "plebiscito" para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y considera que les va a ocurrir lo mismo que en las generales del 23 de julio, cuando "presumía" de que iba a haber una victoria arrolladora del PP y finalmente no fueron capaces de sumar mayoría en el Congreso. "Pensaban que estaban a 10 puntos de diferencia, que iban a arrollar, de nuevo han coqueteado con la ultraderecha y está por ver qué es lo que ocurre. Pero yo creo que hay una muy buena parte de la sociedad española que sigue pensando que esa no es la Europa que quiere", ha indicado. Piensa que el PP tenía la aspiración de ganar "por 10 puntos de diferencia" pero no va a ocurrir; "está más claro que el agua" a estas alturas de la campaña y están "muy lejos" de hacerlo realidad, ha asegurado. A continuación, tras ser cuestionada sobre si un PSOE en segunda posición a cinco puntos del PP sería un buen resultado, dice que está convencida de que los socialistas van a ganar y confía en una movilización masiva de "la gente demócrata y progresista". "Eso no se decide en las encuestas sino en las urnas", termina.

