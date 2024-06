Feijóo anuncia que propondrá en Europa recompensar a los que protejan el medio ambiente: "Quien descontamina, cobra"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que su partido propondrá en Europa recompensar a las empresas y agricultores que protejan el medio ambiente mediante el principio de "quien descontamina, cobra". Así, ha señalado que plantearán una remuneración para los agricultores y propietarios forestales que opten por esas prácticas. "Vamos a retribuir a los que cuiden el medio ambiente", ha asegurado Feijóo en un mitin en Torremocha (Cáceres) junto a la presidenta del PP de Extremadura y de la Junta, María Guardiola, y la candidata a las elecciones europeas, Elena Nevado. Feijóo ha dicho que todos están de acuerdo con que "el que contamina, paga", pero ahora su partido apuesta por introducir "otro nuevo principio": "Quien descontamina, cobra. Y entonces así veremos cómo las cosas empiezan a equilibrarse y a poner en valor la descontaminación". El líder del PP ha explicado que su partido planteará en Europa una "remuneración para los agricultores y para los propietarios forestales que dispongan de sumideros de CO2". "Y fomentaremos esos incentivos económicos y sociales para que tanto empresas como particulares contribuyan con sus hábitos diarios a proteger el medio ambiente", ha manifestado. VE A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS COMO "GUARDIANES" DEL MEDIOAMBIENTE En su discurso, el jefe de la oposición ha defendido que el medio ambiente no es escenario de ninguna batalla política y que "ni los negacionistas, ni los sectarios van a dar ninguna lección" al Partido Popular. A su entender, el medio ambiente "no se defiende insultando a los agricultores y ganaderos que son sus guardianes". "Tampoco se defiende ignorando el principal problema del cambio climático que es la sequía", ha exclamado. Feijóo ha afirmado que "lo que falta en España es agua y menos catastrofismo ideológico", así como una ministra a la que "interese España" y no opte por el "fundamentalismo ideológico permanente", en alusión a la vicepresidenta y candidata del PSOE a las europeas, Teresa Ribera. "Esto no va de criminalizar sino de apoyarnos unos a otros y por eso proponemos la colaboración, reconociendo el esfuerzo de agricultores, de ganaderos y ayudando a proteger el medio ambiente, introduciendo un nuevo principio", ha proclamado. Finalmente, Feijóo ha saludado que participe en este acto María Guardiola, quien estuvo ingresada en la UCI tras sufrir una sepsis. "Me hace una ilusión especial encontrarme con la presidenta de la junta de Extremadura fuerte y sana como un roble", ha resaltado.

