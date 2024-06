Delegada del Gobierno en C-LM ve en la imputación de Gómez un plan diseñado por PP tras no aceptar su derrota electoral

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha considerado que la imputación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, conocida este martes, responde a un plan "perfectamente diseñado" por el Partido Popular, el cual achaca a la "no aceptación" de Alberto Núñez Feijóo del extremo de que no pudo formar gobierno tras las elecciones del pasado año. En entrevista con Europa Press, Tolón ha considerado que la segunda carta a la ciudadanía escrita este martes por Pedro Sánchez es "un reflejo de lo que muchos ciudadanos ven que está ocurriendo" a nivel nacional, y todo nace de la estrategia 'popular' de "cuestionar la legitimidad de unas elecciones" que derivaron en un Gobierno socialista "legítimamente constituido". "De ahí viene todo". En esa reflexión, ha querido pronunciarse en primera persona para recordar que ella misma, como candidata del PSOE a la Alcaldía de Toledo, ganó las elecciones "con una diferencia enorme", pero enseguida asumió que el gobierno de la ciudad "sería para PP y Vox", porque les daba la suma. Por contra, el PP "no ha asumido" el mismo escenario a nivel nacional, pero hoy por hoy "hay un Gobierno legítimo que representa la voluntad popular de todos los españoles". Según ha considerado, en este momento en el que "la crispación y el fango están en el día a día" por culpa de la oposición, hay cada vez más ciudadanos "indignados". Es por ello que ha reclamado el voto el próximo 9 de junio para la candidatura del PSOE, ya que cuando abran las urnas "se abre una oportunidad para parar a la ultraderecha" en España. Sobre la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, de citar como investigada a Begoña Gómez, ha considerado que sí se trata de una injerencia del Judicial en el Ejecutivo. Tras esto, ha recordado que el PP, "de alguna forma, está impidiendo la renovación del Poder Judicial", algo de lo que los españoles "se están dando cuenta". Todos ellos, argumentos que ha utilizado para pedir el voto socialista el próximo domingo. "Nos tenemos que dar cuenta de lo que significa la ultraderecha y la oposición que están haciendo Feijóo y Abascal. Es importante la movilización", ha dicho. "Espero que en cuatro días haya una gran movilización de todos los progresistas de este país para frenar lo que está ocurriendo", ha rematado.

