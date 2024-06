El PP rechaza en el Senado el reconocimiento del Estado de Palestina: "No tiene ninguna utilidad en este momento"

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para rechazar en el Senado una iniciativa del PSOE que respaldaba la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reconocer al Estado de Palestina. Los 'populares' han justificado su voto en contra al entender que este reconocimiento "no tiene ninguna utilidad en este momento a fin de detener las agresiones a la población civil". En concreto, PP y Vox han rechazado en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado esta moción --iniciativa no legislativa-- del PSOE, en la que se respaldaba el reconocimiento de España al Estado palestino. "El reconocimiento del Estado de Palestina no tiene ninguna utilidad en este momento a fin de detener las agresiones a la población civil que se están produciendo en Gaza desde el momento en que a quien habría que reconocer es a la Autoridad Nacional Palestina a Fatah (...) Y a continuación hay que decirle: no se puede hacerel reconocimiento con rehenes secuestrados", ha defendido el senador del PP Íñigo Fernández. LA PRIMERA VOTACIÓN SOBRE ESTE TEMA El PSOE había llevado el reconocimiento del Estado de Palestina a la Comisión de Exteriores del Senado con el objetivo de que el PP se posicionara en la primera votación en las Cortes sobre este tema. En esta moción --iniciativa no legislativa--, los socialistas expresaban su "más contundente condena" a los atentados terroristas perpretados por Hamás el pasado 7 de octubre y exigen la liberación indmediata de las personas secuestradas. De la misma manera, la moción manifestaba su rechazo a las operaciones militates que se están llevando a cabo en Gaza y reivindican la vigencia del derecho internacional humanitario. Otro de los puntos que finalmente han sido rechazados en este texto habla de un "apoyo de los esfuerzos encaminados a la búsqueda de una salida pacífica a este conflicto". "Solución que debe pasar de manera imprescindible por el alto el fuego, la apertura de un proceso de diálogo y el reconocimiento de los dos Estados", añade el escrito. También se pretendía apoyar la propuesta del Gobierno de Sánchez "para la convocatoria de una Conferencia de Paz con las partes y con la comunidad internacional que, desde el respeto a la legalidad y a los derechos humanos, haga posible un espacio para la negociación, el entendimiento y la materialización de la solución de los dos Estados". El PP ha dicho que apoyaba todos estos puntos, pero que se muestra en contra del reconocimiento del Estado de Palestina y que por eso ha rechazado la iniciativa.

