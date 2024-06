Comín (Junts) sobre la investigación a Begoña Gómez: "Que descubran (PSOE) el 'lawfare'"

El cabeza de lista de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha criticado que "el 'lawfare' ha sido mucho más grave en el caso del independentismo catalán" que en el de Begoña Gomez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Que descubran el 'lawfare' ahora es muy inquietante", ha ironizado. "Cuando las tropelías del poder judicial, del Tribunal Supremo, las han hecho contra nosotros, cuando la persecución absolutamente inaceptable ha sido contra nosotros, el PSOE ha callado", ha explicado Comín acusando al PSOE de mirar hacia otro lado y mantener un "silencio cómplice" ante el 'lawfare' que a su juicio ha sufrido el independentismo catalán. Asimismo, el cabeza de lista de Junts ha cargado contra el PP acusando a su propuesta sobre el delito de traición contra la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros de evidenciar "la tradición franquista de la derecha española". A su juicio, la apuesta de los populares para la próxima legislatura europea es "pura propaganda", ha declarado en una rueda de prensa desde Argelès-sur-mer (Francia) sobre memoria democrática, junto al historiador Enric Pujol. Comín ha aludido así a la voluntad del PP de tipificar como eurodelito la traición contra la UE y sus Estados Miembros, "con el fin de castigar a quien coopere con una potencia extranjera hostil para perjudicar la seguridad o defensa europeas o atente contra la integridad territorial de los Estados Miembros". Ha recordado que para que dicha propuesta salga adelante se necesita reformar por unanimidad entre los Estados miembros el marco que regula las euroórdenes, algo que ha considerado "improbable". NO VE "DESEABLE" LA REPETICIÓN ELECTORAL Por otra parte, preguntado por las palabras del expresidente de la Generalitat Artur Mas respecto a una lista conjunta del independentismo, Comín ha afirmado que desde Junts no son "nadie para decirles a los otros partidos lo que tienen que hacer" y ha asegurado que están trabajando en la investidura de Carles Puigdemont. En este sentido, ha concluido que "la repetición electoral no es el escenario deseable" ni la prioridad de Junts.

Compartir nota: Guardar Nuevo